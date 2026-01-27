Afrique: Dakar réaffirme son soutien 'ferme et constant' au plan d'autonomie du Sahara validé par les Nations unies (officiel)

Dakar — Le Sénégal, en conformité avec une résolution des Nations unies adoptée l'année dernière, réaffirme son soutien "ferme et constant" au plan marocain d'autonomie du Sahara, un territoire également revendiqué par le Front Polisario, a-t-on appris de source officielle.

"La République du Sénégal réitère son soutien ferme et constant à l'intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire national, y compris la région du Sahara et se félicite de l'adoption historique de la résolution 2797" des Nations unis, le 31 octobre 2025, lit-on dans un message publié, lundi, sur le réseau social X par le ministère sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Cette résolution mise sur le plan marocain d'autonomie de 2007 comme feuille de route pour le règlement du conflit territorial opposant Rabat aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario et prolonge la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO).

Dans son tweet, le ministère sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur reprend une partie de l'extrait du communiqué conjoint rendu public par la diplomatie marocaine.

"La partie sénégalaise a renouvelé [...] son plein appui au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine présenté par le Maroc comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour le règlement de ce différend régional dans le cadre exclusif des Nations unies", lit-on dans le document publié sur le réseau social X par le ministère marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

D'après le communiqué conjoint, ce plan d'autonomie dont le Sénégal se "félicite" à nouveau de l'adoption historique" demeure la "base légale, sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique (de) ce dossier".

Le Maroc est en conflit avec le Front Polisario, une organisation réclamant l'indépendance du territoire qu'il appelle le Sahara occidental, une zone longtemps sous domination espagnole située au Sud du Maroc.

Cette région dénommée Sahara marocain par les autorités marocaines est l'objet d'un conflit vieux de 50 ans est riche en ressources minérales et halieutiques.

Le communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères sénégalais et marocain a été publié lundi, au premier jour de la visite officielle du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, coïncidant avec la 15e session de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine.