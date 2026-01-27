Sénégal: Coupe du Sénégal - Les matchs des 32es de finale débutent ce mardi

Dakar — Les matchs des 32es de finale de la Coupe du Sénégal démarrent ce mardi avec l'entrée en lice des équipes de Ligue 1 et Ligue 2.

Ce mardi, l'US Gorée, leader de la Ligue 1, affronte l'Entente sportive de Grand-Yoff, évoluant en National 2, pendant que l'Académie Génération Foot, vainqueur de la précédente édition de la Coupe du Sénégal, va accueillir mercredi Builders FC (pensionnaire du Nationale 1).

Demi-finaliste l'année dernière, l'équipe de la Patte d'oie Builders va tenter de rééditer cette exploit face aux académiciens de Dény Biram Ndao, sur une bonne dynamique depuis quelques jours.

Le Jaraaf, finaliste malheureux de la précédente édition de la Coupe du Sénégal, rend visite à Guédiawaye FC, pour ce qui constitue un un choc entre pensionnaires de la Ligue 1.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les banlieusards avaient surpris (2-1) le Jaraaf lors de la 7e journée du championnat.

L'autre choc des 32es de finale de la Ligue 1 va opposer l'AJEL de Rufisque à l'US Ouakam.

La Coupe du Sénégal va mettre également aux prises des équipes de la Ligue 2 : AS Kaffrine-Port, AS Douanes-AS Saloum et Niary Tally Grand Dakar-DUC.

Voici le programme des matchs des 32es de finale :

-Mardi : Gorée-ES Grand-Yoff

- Mercredi : Génération Foot-Builders FC, Amitié FC-JA, Oslo FA-Mama Nguedj Joal, Thiès FC-ASSUR, AS Pikine-CNEPS Excellence, Modèle de Mbao-Casa Sports, AS Kaffrine-Port, AJEL Rufisque-US Ouakam, Ajaamat FC-Gadiaga de Bakel, AS Dahra-AS Bambey, Niary Tally-DUC, Diamono Diourbel-Jamono Fatick, Ndiambour-HLM Dakar, Avenir de Mbacké-ASFA, Niaguis FC-USC Saint-Louis, Avenir de Mbacké-ASFA, Don Bosco-Guelwaars de Fatick, Amitié FC-JA

- Jeudi : Linguère-Dakar FC, Guédiawaye FC-Jaraaf, Teungueth FC-FC Médina, Haayo-Wally Daan, EJ Fatick-AC Mawade, Stade Thiaroye-Diambars FC, Diamono Diourbel-Jamono Fatick, Penc Louga-Bloc 16 Académie, Dakar SC-Sandiara FC, Téranga SC-Essamaye FC, Espoirs Guédiawaye-Stade de Mbour, ASUC-Renaissance de Dakar, AS Douanes-AS Saloum, Pout Sporting Club-US Rail.