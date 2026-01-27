Sénégal: A Bafata, Maïmouna Dièye réaffirme l'engagement des pouvoirs publics pour le bien-être de la mère et de l'enfant

Bafata (Sédhiou) — Le gouvernement du Sénégal, par la voix de la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, a réaffirmé son engagement à promouvoir l'équité territoriale et à garantir l'accès des populations frontalières aux services sociaux de base, pour plus de solidarité et de responsabilité collective autour du bien-être de la mère et de l'enfant.

Maïmouna Dièye s'exprimait lors de la sixième édition du "Bébé de l'équité", qui s'est tenue lundi à Bafata, dans la région de Sédhiou (sud), à l'initiative du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA).

"Notre rôle est de garantir à chaque citoyen, où qu'il se trouve, l'accès à ses droits et aux services nécessaires pour vivre dignement", a-t-elle dit, appelant à l'abandon de la pratique des accouchements à domicile.

La ministre a salué le concept du "Bébé de l'équité", qui symbole à ses yeux la solidarité nationale, tout en remerciant la coordonnatrice nationale du PUMA, Ndèye Marième Samb, pour son leadership et les résultats enregistrés par le programme, fidèle à sa vocation d"'équité sans frontières".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a également magnifié la collaboration intersectorielle, notamment avec le ministère des Infrastructures, tutelle du PUMA, ainsi que l'engagement du personnel médical.

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, désignée marraine de l'édition, a exhorté les populations à plus de solidarité et de responsabilité collective autour du bien-être de la mère et de l'enfant.

Prenant la parole, la coordonnatrice nationale du PUMA a rappelé que le concept de "Bébé de l'équité", lancé il y a six ans, vise à promouvoir les naissances en structures de santé et l'enregistrement systématique des nouveau-nés à l'état civil, en partenariat avec l'Agence nationale de l'état civil (ANEC).

"Ce concept traduit concrètement l'équité territoriale, en assurant un accès équitable aux opportunités de développement dans les zones frontalières", a expliqué Mme Samb.

Elle a indiqué que, face aux difficultés persistantes dans les zones enclavées marquées par l'insuffisance d'infrastructures sanitaires et le recours aux services de pays voisins, le PUMA a engagé des actions structurantes.

À ce jour, 36 postes de santé ont été construits et équipés, accompagnés de 72 logements pour les sage-femmes et infirmiers chefs de poste, de 113 ambulances et 3 bateaux-ambulances ont été mis à disposition.

Pour l'année 2026, la construction de 20 nouveaux postes de santé est prévue. La célébration du "Bébé de l'équité" s'inscrit également dans une dynamique de relèvement du plateau médical.

A cet effet, un important lot d'équipements médicaux a été remis au poste de santé de Bafata, comprenant des lits d'hospitalisation et pédiatriques, des stéthoscopes, des nébuliseurs et du matériel de pansement.

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et territoriales, des services techniques de l'État et des populations de Bafata, vivement saluées pour leur mobilisation et leur accueil. Le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil, Matar Ndao, a également pris part à la rencontre.