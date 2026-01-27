Maroc: Oujda - Baisse de 0,7% de l'IPC en novembre dernier

L'indice des prix à la consommation au niveau de la ville d'Oujda a connu, en novembre dernier, une baisse de 0,7% par rapport au mois précédent.

Cette variation est le résultat de la baisse de 1,5% de l'indice des produits alimentaires et de la stagnation de celui des produits non alimentaires, explique une note de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de l'Oriental.

Les baisses des prix des produits alimentaires observées entre octobre et novembre 2025 concernent principalement les «Fruits» avec 8,7%, les «Huiles et graisses» avec 6,4%, les «Poissons et fruits de mer» avec 2,7%, les «Viandes» avec 0,7% et le «Lait, fromage et œufs» avec 0,2%. En revanche, les prix ont augmenté de 3,1% pour les «Légumes» et de 0,4% pour le «Café, thé et cacao», alors que pour les produits non alimentaires, les prix des «Carburants» ont augmenté de 0,4%, rapporte la MAP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Comparé au même mois de l'année précédente, l'indice des prix à la consommation a enregistré une baisse de 0,4% au cours du mois de novembre 2025 conséquence de la baisse de l'indice des prix des produits alimentaires de 1,5% et de la hausse de l'indice des prix des produits non alimentaires de 0,5%. La baisse des prix des produits alimentaires est due à la baisse des prix des «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» de 1,7% et à la hausse des prix des «Boissons alcoolisées et tabac» de 3,5%.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d'une baisse de 0,7% pour le «Transport» à une hausse de 4,6% pour les «Restaurants et hôtels». Quant à l'indice des prix à la consommation des onze premiers mois de l'année 2025, il a connu une hausse de 0,2% par rapport à la même période de l'année précédente due à la hausse de l'indice des prix des produits non alimentaires de 0,3% et de la stagnation de l'indice des prix des produits alimentaires.