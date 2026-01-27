Afrique: Renforcement de l'axe Dakar/Rabat - Le Premier ministre Ousmane Sonko réaffirme l'engagement du gouvernement

Le Premier Ministre Ousmane cœur a co-présidé, le 26 janvier 2026, à Rabat, avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch, la cérémonie d'ouverture de la Grande Commission mixte de coopération entre le Sénégal et le Maroc.

Selon la Primature qui donne l'information, ce fut une occasion pour lui de réaffirmer l'engagement constant du Gouvernement sénégalais à oeuvrer, sans relâche, au renforcement et à l'élargissement de la coopération avec le Royaume du Maroc, dans l'esprit des liens culturels, spirituels et historiques unissant les deux Peuples et dans l'intérêt supérieur des deux pays.

Dans son discours, informe la même source, le Chef du Gouvernement a souligné l'importance de sa visite, dont la portée historique réside dans la « forte capacité de deux États frères de ne pas laisser l'émotion surplomber, décider du sens ».

« Ce déplacement ne vise pas à calmer : il vise à affirmer, à réaffirmer : la Can n'a pas divisé deux peuples, elle a éprouvé leur lien, elle n'a pas opposé le Sénégal et le Maroc ; elle a mis à l'épreuve l'intensité de deux passions nationales dans un espace commun », a-t-il déclaré.

Pour le Premier ministre, la tenue de cette grande Commission mixte traduit une volonté commune de redynamiser la coopération Dakar-Rabat, conformément aux orientations définies par les plus hautes autorités.

Le Chef du Gouvernement a souligné le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et le Maroc. Une coopération qui touche pratiquement tous les domaines clés de développement, avec un cadre juridique déjà riche de plus de 130 accords. Il a également rappelé l'ambitieux programme de développement « l'Agenda national de transformation - Sénégal 2050 » qui constitue notre feuille de route pour les 25 prochaines années.

Le Premier ministre a salué la contribution positive au développement du Sénégal des entreprises marocaines opérant dans les secteurs des banques, des assurances, de l'agroalimentaire, des bâtiments et travaux publics, etc. Il a aussi appelé l'attention de son homologue sur les conditions de circulation et d'établissement des citoyens marocains et sénégalais dans les deux pays.

Cette rencontre, comme l'a rappelé le Chef du Gouvernement, est destinée à replacer l'amitié entre le Sénégal et le Maroc au coeur des politiques publiques, à redynamiser le partenariat entre les deux pays frères et à doter les Gouvernements d'une feuille de route claire.