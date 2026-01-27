Afrique: Décès de l'actrice sénégalaise Halima Gadji, porte-parole d'une génération de femmes

Halima Gadji, actrice sénégalaise de 36 ans, est décédée ce 26 janvier 2026 à Paris suite à un malaise. Elle s'était notamment fait connaître à travers le continent avec son rôle de Marème Dial dans la série à succès Maîtresse d'un homme marié.

Les réactions affluent de tout le continent : l'actrice sénégalaise Halima Gadji, de mère maroco-algérienne et connue du grand public sous le nom de son personnage Marème Dial, dans la série télévisée à succès Maîtresse d'un homme marié, est décédée lundi soir des suites d'un malaise à Paris, à seulement 36 ans.

Une disparition brutale qui suscite une vive émotion sur la Toile, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger ou en France.

Halima Gadji était devenue ces dernières années une véritable icône et la porte-parole d'une génération de femmes bien au-delà des frontières sénégalaises.

D'abord avec ce rôle principal dans Maîtresse d'un homme marié, qui la révèle au grand public à partir de 2019. Elle y incarne une femme à la fois transgressive et vulnérable, l'amante d'un chef d'entreprise dans l'immobilier, déjà marié. Chaque épisode devient le sujet d'un débat de société.

Régulièrement prise à partie depuis ce rôle par des gens qui reprochent à l'actrice de donner un mauvais exemple, Halima Gadji considère que les réactions suscitées sont révélatrices de la différence de regards portés par la société sur la sexualité des hommes et sur celle des femmes.

Connue pour son franc-parler, l'actrice s'était également livrée, ces dernières années, sur ses tendances dépressives, et s'était attelée à briser le tabou autour de la santé mentale dans les sociétés africaines. Un combat là aussi difficile à mener, et qui lui aura valu des critiques ou des attaques, comme Halima Gadji le raconte dans une vidéo tournée six jours avant sa mort où elle dénonce un cas de sorcellerie à son encontre.

Comme l'écrit une fan sur X aujourd'hui : « Le décès de Halima Gadji nous rappelle une chose essentielle : la dépression est réelle, même chez les Africains. Ce n'est ni une faiblesse, ni un manque de foi. »

Halima Gadji, qui a joué dans plus d'une dizaine de films au Sénégal, a remporté en 2020 le prix de la meilleure interprétation féminine aux Sotigui Awards.