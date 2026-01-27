Congo-Kinshasa: Relance de la production de la pomme de terre à Mbanza-Ngungu

La culture de la pomme de terre s'apprête à retrouver une nouvelle dynamique à Mbanza-Ngungu, dans la province du Kongo-Central. Après plusieurs années de déclin, les activités de production devraient reprendre dans les prochains jours, grâce à un partenariat stratégique conclu ce lundi 26 janvier entre l'entreprise Frico agri art et la coopérative Viva Kongo.

Ce partenariat marque un tournant pour une filière qui avait fortement régressé, notamment à la suite des difficultés d'approvisionnement en semences durant la pandémie de COVID-19. Selon les deux parties, l'accord va au-delà du seul cadre agricole et pourrait devenir un véritable levier de développement économique pour la province.

À l'échelle nationale, les promoteurs estiment que la relance de la filière contribuera à réduire les importations, à renforcer la sécurité alimentaire et à accroître la valeur ajoutée locale, tout en soutenant la diversification de l'économie congolaise.

Détails du projet

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le projet prévoit l'utilisation de semences certifiées, un encadrement technique renforcé ainsi que l'introduction de technologies issues d'une expertise néerlandaise. L'objectif est d'améliorer les rendements, de réduire les pertes post-récolte et d'assurer une disponibilité régulière de la pomme de terre sur les marchés. Une phase pilote est prévue en 2026 sur une superficie de dix hectares.

Les ambitions affichées sont multiples : augmentation de la productivité, stabilisation des revenus des producteurs, création d'emplois en milieu rural et dynamisation de secteurs connexes tels que le transport, le stockage et le commerce.

Chute de la production

Selon des sources locales, la production de la pomme de terre à Mbanza-Ngungu avait commencé à s'effondrer à partir de 2015. La situation s'est aggravée avec l'arrêt des importations de semences pendant la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Selon ces sources, les tentatives de recours à des semences provenant de l'Est du pays n'avaient pas donné les résultats escomptés, en raison de conditions climatiques peu adaptées.

Cette baisse de production a entraîné une raréfaction de l'offre sur les marchés, une dépendance accrue aux importations et une chute significative des revenus des agriculteurs, alors que la pomme de terre constitue une culture de rente importante dans la région.

Perspective

À travers ce nouveau partenariat, les initiateurs entendent restructurer l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production des semences à la commercialisation, avec en perspective une transformation industrielle créatrice de richesse. Ils appellent toutefois à un appui accru des pouvoirs publics, notamment pour faciliter l'accès au crédit agricole et améliorer les routes de desserte agricole.