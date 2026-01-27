Congo-Kinshasa: La MONUSCO rapatrie 15 ex-combattants FDLR rwandais vers leur pays d'origine

La MONUSCO, via sa section Désarmement, démobilisation, réintégration et stabilisation (DDRS), a rapatrié ce mardi 27 janvier 2026, 34 citoyens rwandais, dont 15 ex-combattants des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et 19 membres de leurs familles. Il s'agit de la troisième vague de retours volontaires depuis le début de l'année, portant le total à 60 personnes (33 ex-combattants et 27 proches) depuis janvier 2026.

Les rapatriés ont franchi la frontière de la Grande Barrière, entre Goma (RDC) et Gisenyi (Rwanda), avant d'être pris en charge par les autorités rwandaises pour leur réinsertion sociale.

La MONUSCO dit observer ces derniers mois une hausse des redditions volontaires parmi les Hutu rwandais affiliés aux FDLR dans les périphéries de Goma, au Nord-Kivu. Près de 300 ont été sécurisés et rapatriés depuis l'an dernier sous l'égide de la section DDRS.

Ce processus s'inscrit dans l'accord de paix de Washington, signé en juillet 2025 entre la RDC et le Rwanda, qui priorise la neutralisation des FDLR via la sensibilisation et des opérations ciblées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mesures en cours

Malgré les tensions persistantes affrontements AFC/M23 et Wazalendo à Masisi, Rutshuru et Walikale où opèrent encore des FDLR, la MONUSCO affirme avoir renforcé sa mobilisation non armée.

En soutien au gouvernement congolais, la mission onusienne et a lancé il y a une semaine une radio à Munigi, près de Goma, pour diffuser des messages incitant les combattants et leurs familles à se rendre.