Afrique: Reprise des activités lacustres sur le lac Tanganyika après le retrait du M23 à Uvira

27 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les activités sur le lac Tanganyika ont repris ce mardi 27 janvier 2026, un mois et demi après leur suspension due à l'occupation d'Uvira par les rebelles du M23. Cette décision, annoncée par le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, a été mise en oeuvre par l'administrateur du territoire de Fizi, Amy Kalonji Badibanga.

Tous les échanges commerciaux lacustres sont désormais autorisés entre Uvira, Fizi, Kalemie, ainsi qu'avec les pays voisins, notamment le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Cette mesure vise selon les autorités, à soulager une population durement touchée et à relancer les activités des commerçants paralysées par le conflit.

L'autorité territoriale rappelle que la suspension initiale avait pour objectif d'empêcher l'infiltration des éléments M23 vers Fizi et Kalemie. L'administrateur déclare : « Aujourd'hui, 27 janvier 2026, j'annonce la réouverture de toutes les activités commerciales lacustres sur le lac Tanganyika. »

Les navires, bateaux et navettes peuvent désormais circuler librement entre Kalemie et Uvira, Fizi et Kalemie, Fizi vers la Zambie, la Tanzanie et le Burundi, sans entrave.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutefois, le gouverneur Purusi exhorte les services de sécurité frontaliers à la plus grande vigilance. Selon l'administrateur de Fizi, l'AFC-M23 reste une menace susceptible d'incursions à tout moment.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.