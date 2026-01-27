Togo: Stimuler le business entre les Etats-Unis et le Togo

27 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

L'Ambassade des États-Unis a lancé lundi de l'American Chamber of Commerce in Togo (AmCham).

Cette structure vise à renforcer les relations économiques entre le Togo et les États-Unis, en facilitant les échanges entre les entreprises privées des deux pays.

S'exprimant à cette occasion, le chargé d'Affaires américain, Richards Michaels, a salué l'ouverture d'« un nouveau chapitre des relations commerciales » entre les deux pays, fondé sur la croissance économique, l'innovation et le partenariat.

Selon le diplomate, l'AmCham-Togo se veut une plateforme destinée à rapprocher les entreprises togolaises et américaines, à promouvoir un climat des affaires favorable et à accompagner les investisseurs américains souhaitant s'implanter ou développer leurs activités sur le marché togolais.

Cette initiative témoigne de l'attractivité croissante du Togo, soutenue par les réformes engagées ces dernières années pour améliorer l'environnement des affaires.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.