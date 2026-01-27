Sénégal: Révision constitutionnelle annoncée - Mobilisation de société civile pour défendre l'héritage des Assises nationales

Alors qu'un projet de révision de la Constitution est annoncé sans que son contenu ne soit encore connu, la société civile sénégalaise engage une mobilisation. Le 31 janvier prochain à Dakar, ses organisations se réuniront pour défendre les acquis issus des Assises nationales et d'entendre peser dans le débat institutionnel.

Les organisations de la société civile engagées en faveur de l'application des conclusions des Assises nationales et des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI) organisent une Rencontre générale le samedi 31 janvier prochain dans un hôtel de Dakar. Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'un long processus de concertation conduit depuis plusieurs années par les acteurs de la société civile, en vue « d'éclairer le débat public et de promouvoir une refondation consensuelle et inclusive de nos institutions ».

La tenue de cette rencontre intervient dans un contexte politique particulier, marqué par l'annonce faite par le président de la République lors de son discours à la Nation du 31 décembre 2025, relative à la soumission à l'Assemblée nationale d'un projet de révision constitutionnelle, dont le contenu n'a pas encore été rendu public. Une situation qui, selon les organisateurs de la société civile, justifie la nécessité de la mise en place d'un cadre de réflexion et de concertation entre acteurs de la société civile.

Cette rencontre générale a pour objectif de « réfléchir ensemble aux orientations à défendre, aux lignes rouges à préserver, ainsi qu'aux stratégies de plaidoyer à mettre en œuvre pour que toute réforme constitutionnelle soit conforme aux principes fondamentaux de démocratie participative et respecte l'esprit et la lettre des engagements issus des Assises nationales, de la CNRI et du Pacte national de bonne gouvernance démocratique signé par l'actuel Chef de l'Etat ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Convaincus que la qualité du débat dépendra de l'implication de chacun, les initiateurs lancent un appel à une large mobilisation, estimant que la contribution des participants sera déterminante pour renforcer la place et le rôle de la société civile dans le processus de révision constitutionnelle annoncé