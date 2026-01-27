Sénégal: Musée Théodore Monod (IFAN) d'art contemporain - Un phare culturel au cœur de Dakar

Situé à la place Soweto, en face de l'Assemblée nationale, à proximité immédiate de l'Hôpital Principal, de la Primature et de la Présidence de la République, le Musée Théodore Monod de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN) se dresse comme un repère culturel incontournable au cœur de la capitale sénégalaise. Avec ses deux imposants bâtiments aux façades jaune ocre, l'institution incarne la mémoire historique et artistique du Sénégal.

Le premier édifice abrite les salles d'exposition permanente, où sont conservées des milliers de pièces illustrant de la diversité des civilisations africaines. Le second, de dimensions plus vastes, est consacré aux expositions temporaires et accueille régulièrement des initiatives relevant de la création artistique contemporaine. Le musée se distingue par son accessibilité, puisque même les artistes disposant de moyens limités, peuvent y organiser des expositions, confirmant ainsi, la vocation inclusive et pédagogique du lieu.

Dans la grande cour intérieure, des sculptures accueillent les visiteurs dans une atmosphère imprégnée d'art et de culture. Élèves, étudiants, universitaires, touristes et simples curieux fréquentent régulièrement l'espace, notamment lors des périodes d'exposition. Les visiteurs rencontrés sur place n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et leur enthousiasme face à la vitalité artistique qui anime le musée.

Lors de notre passage, deux expositions se tenaient simultanément. Notre reportage nous a conduit dans le hall du deuxième bâtiment, où se tenait l'exposition intitulée « Téranga Esprit », un concept innovant initié par la maison de conseil et de formation Clientis Group. Cette exposition met en lumière une valeur cardinale de la société sénégalaise, à savoir, l'hospitalité.

La visite guidée, assurée par Jeanne Ndiaye, a offert une immersion complète dans l'univers de la Téranga. À travers une scénographie riche et symbolique, l'exposition restitue les pratiques quotidiennes de l'accueil au Sénégal en évoquant les moyens de transport du citoyen ordinaire, l'attention portée à l'entrée de la maison, l'ambiance olfactive créée par l'encensoir traditionnel, ou encore le canari d'eau fraîche parfumée au vétiver, destiné à l'invité.

Plus loin, l'exposition valorise les expressions de bienvenue et de politesse en langues nationales wolof, sérère, diola, soulignant l'importance du langage dans la relation à autrui. Le parcours se prolonge avec la reconstitution d'espaces de vie, notamment le salon familial, le coin repas autour du grand bol partagé, le moment de l'ataya, autant de symboles d'une convivialité chaleureuse et profondément humaine.

Selon Jeanne Ndiaye, l'objectif de « Téranga Esprit » est clairement défini. Il s'agit de transcender l'hospitalité traditionnelle pour l'intégrer au monde professionnel, afin de concilier valeurs culturelles et pratiques contemporaines. L'exposition se veut une invitation à préserver et transmettre ces repères identitaires, aussi bien dans la sphère privée que dans l'univers de l'entreprise. À travers cette exposition, le Musée Théodore Monod réaffirme encore une fois son rôle de carrefour culturel, de lieu de mémoire et d'espace de transmission, où le dialogue entre passé et présent contribue à éclairer les perspectives de l'avenir.