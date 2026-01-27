Sénégal: Eau et assainissement au pays - Des avancées réelles sur l'ODD 6, mais beaucoup reste à faire

Des avancées sont réelles sur l'Objectif de Développement Durable 6 (ODD6) , mais le chemin vers l'accès universel demeure long.

L'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène reste un enjeu important pour le Sénégal, en dépit des progrès enregistrés ces dernières années en matière de gouvernance et de coopération régionale. C'est ce que révèlent les dernières données de référence sur l'Objectif de Développement Durable 6 (ODD 6), consacré à l'eau et à l'assainissement.

Selon les statistiques consolidées par la plateforme internationale sdg6data.org, seuls 27 % des Sénégalais bénéficient actuellement d'un service d'alimentation en eau potable géré en toute sécurité. Un chiffre qui souligne la persistance des disparités entre les zones urbaines et rurales, dans un pays de plus de 18 millions d'habitants, dont près de la moitié réside hors des centres urbains.

Assainissement, un retard structurel

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le tableau demeure tout aussi préoccupant dans le domaine de l'assainissement. À l'échelle nationale, à peine 30 % de la population dispose d'un service d'assainissement géré en toute sécurité. Les systèmes autonomes, notamment les fosses septiques, restent largement dominants, tandis que les réseaux d'égouts demeurent insuffisamment développés, en particulier dans les quartiers périphériques et les zones rurales.

Cette situation a des répercussions directes sur la santé publique et l'environnement. Le traitement des eaux usées figure parmi les principales faiblesses du secteur, puisque seuls 17 % des effluents domestiques sont traités sans danger, exposant ainsi les ressources en eau à des risques de pollution.

Hygiène et santé publique en alerte

Les indicateurs relatifs à l'hygiène confirment également une vulnérabilité importante. Seulement 21 % des ménages sénégalais disposent d'installations de lavage des mains avec de l'eau et du savon à domicile. Un déficit qui compromet la prévention des maladies hydriques et infectieuses, en particulier au sein des populations les plus fragiles

Un potentiel hydrique sous-exploité

Paradoxalement, le Sénégal dispose de ressources en eau renouvelables relativement appréciables, estimées à 2 459 m³ par habitant et par an. Le niveau de stress hydrique, évalué à 16 %, reste à un niveau modéré. Toutefois, l'efficacité de l'utilisation de l'eau reste faible, avec une productivité estimée à 6,4 dollars par mètre cube, en particulier dans le secteur agricole, qui absorbe une part importante des prélèvements.

Gouvernance et coopération, des signaux positifs

Sur le plan institutionnel, des signaux encourageants sont observés. Le niveau de mise en œuvre de la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) atteint 55 %, traduisant une dynamique de réformes en cours. Le Sénégal se distingue par une coopération transfrontalière exemplaire, avec 100 % des bassins partagés couverts par des accords opérationnels, un atout stratégique dans un contexte de changement climatique.

Des financements à renforcer

En matière de financement 2022, le pays a mobilisé environ 101 millions de dollars d'aide publique au développement en faveur de l'eau et de l'assainissement. Si ces ressources ont permis d'appuyer plusieurs projets, les besoins restent considérables. Les experts du secteur estiment que l'atteinte de l'ODD 6 à l'horizon 2030 exigera une accélération significative des investissements, en particulier dans l'assainissement urbain et le traitement des eaux usées.

Un enjeu stratégique pour le développement

Au-delà des chiffres, l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement apparaît comme un enjeu central de développement durable, de cohésion sociale et de résilience face aux changements climatiques. Pour le Sénégal, relever le défi de l'ODD 6, revient à investir dans la santé des populations, la protection de l'environnement et la croissance économique à long terme.