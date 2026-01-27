Afrique de l'Est: Visite de courtoisie de Berhanu Tsegaye à la Vice-Présidente de la commission de l'UA

27 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Ministre d'État des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Berhanu Tsegaye, a effectué aujourd'hui une visite de courtoisie à l'Ambassadrice Selma Malika Haddadi, Vice-Présidente de la Commission de l'Union africaine, a son bureau.

À l'occasion, l'Ambassadeur Berhanu Tsegaye a indiqué que les échanges ont porté en profondeur sur l'état d'avancement des préparatifs engagés par l'Éthiopie en vue d'assurer le plein succès du prochain Sommet de l'Union africaine, ainsi que sur les principales questions inscrites à l'agenda continental.

Il a également précisé que les discussions ont permis d'explorer les voies et moyens de consolider davantage la coopération historique et les relations cordiales qui unissent l'Éthiopie et l'Union africaine.

