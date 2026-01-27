Sénégal: Approvisionnement en eau à Rufisque - Un mieux altéré par le débit faible

Un mieux perceptible, mais encore altéré par un débit insuffisant. Tel est le constat dressé dans plusieurs quartiers de Rufisque, longtemps confrontés à des pénuries prolongées d'eau potable. Si une amélioration est aujourd'hui relevée, des coupures sporadiques et une faiblesse du persistante de la pression obligent encore de nombreux ménages à recourir à des solutions alternatives.

L'approvisionnement en eau dans la commune de Rufisque connaît en effet une légère amélioration depuis le démarrage de l'usine KMS3, mise en service dans le cadre du programme de résorption du déficit hydrique dans les zones urbaines et périurbaines de Dakar. L'usine de traitement d'eau potable de Keur Momar Sarr 3 (KMS3), inaugurée en juillet 2021 a permis d'augmenter les capacités de production de la SONES.

Avec cette unité une capacité supplémentaire de 200 000 m3 par jour a été mobilisée, renforçant l'alimentation de l'axe Louga-Thiès-Dakar, grâce à une conduite de transport d'environ 210 km relie le Lac de Guiers à Dakar. Malgré cet apport, certaines zones l'approvisionnement demeurent encore déficitaires, en particulier les nouveaux quartiers, notamment ceux situés sur des points hauts, où la faiblesse du débit peut aller jusqu'à des interruptions de la distribution.

Habitante de Rufisque2 à la cité Taco, Madame Bâ reconnait des progrès dans l'approvisionnement de son quartier, où il n'était pas rare de rester plusieurs jours sans voir couler une goutte d'eau du robinet. « Il y a quelques années, quand je venais de m'installer ici avec ma famille, on pouvait rester des journées sans avoir de l'eau.

On se contentait de l'eau que l'on pompait pour les besoins domestiques. Pour avoir de l'eau à boire, il fallait acheter les bouteilles de 10 litres d'eau minérale. Mais c'était un surplus de dépenses. Ou alors, il fallait laisser le robinet ouvert pour guetter une probable arrivée de l'eau et en profiter pour remplir les bouteilles vides, les bassines et autres barils » raconte-t-elle.

Si ce calvaire semble désormais appartenir au passé, Mme Ba, souligne que de temps à autre, il arrive que les robinets cessent de couler à partir d'une certaine heure ou alors le débit est très faible. Et pour faire face à ces situations elle conserve en permanence, sous les escaliers de sa maison des bouteilles remplies prêtes à l'emploi, en cas de besoin.

La même réalité est observée à la cité SOCABEG, non loin des HLM Rufisque. Madame Faye se réjouit également de l'amélioration de la disponibilité de l'eau tout en relevant un retour récent des coupures à certaines heures de la journée. « C'est pourquoi, le matin je profite pour remplir les réservoirs que j'ai installés dans l'arrière-cour de la maison. Ainsi je peux parer aux mauvaises surprises, surtout quand les lavandières doivent venir pour faire le linge ».

La baisse de débit affecte particulièrement les logements à étages, ou sles réservoirs sont installés sur les terrasses. En raison de la faible pression, l'eau peine à atteindre ces installations, contraignant certains usagers à attendre tard dans la nuit pour remplir les ustensiles et barils.

« Parfois, c'est à trois heures du matin que je me levais, pendant que ma famille dormait pour avoir de l'eau. La situation était devenue intenable au point dans la plupart des maisons, surtout celles à étages, les gens se sont résolus à installer des surpresseurs pour faire parvenir le liquide précieux au niveau des paliers supérieurs des maisons » témoigne Doudou Khaly Diop qui précise que « c'est un coût sur les factures d'électricité ».

A l'instar de nombreux riverains, il se félicite de voir que l'eau couler quotidiennement, mais la faiblesse du débit et de la pression, demeure aujourd'hui la principale difficulté pour beaucoup de ménages. Ces populations appellent les autorités en charge de la distribution de l'eau à consentir des efforts supplémentaires afin d'assurer un approvisionnement plus régulier et plus équitable, surtout dans un contexte marqué par l'extension de la ville et une forte poussée démographique.