Maroc: Un forum économique sénégalo-marocain à Casablanca, en présence du PM Ousmane Sonko

27 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Mohamed Tidiane Ndiaye

 Un forum économique réunissant des investisseurs marocains et sénégalais se tient mardi à Casablanca, en présence du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, dont l'agenda prévoit le même jour une rencontre avec les ressortissants sénégalais établis dans le royaume chérifien.

Sous l'égide de l'Agence sénégalaise de promotion des investissements et des grands travaux (APIX), ce forum économique va réunir des opérateurs économiques du Sénégal et de la diaspora, ainsi que des investisseurs marocains et étrangers.

Le chef du gouvernement sénégalais qui a entamé lundi une visite officielle au Maroc, va prendre part audit Forum, avant de rencontrer dans l'après-midi la communauté sénégalaise basée au Maroc.

Cette rencontre avec la communauté sénégalaise, forte de 200.000 membres selon des sources consulaires, est le point d'orgue de la visite de M. Sonko au Maroc.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Arrivé lundi à l'aéroport international Rabat Salé à bord d'un vol spécial affrété par Air Sénégal, à la tête d'une délégation comprenant le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, M. Sonko avait été accueilli par son homologue Aziz Akhannouch et d'autres officiels marocains.

Les deux personnalités ont présidé, le même jour, la 15e Grande commission mixte sénégalo-marocaine dont le but est de faire l'état des relations entre les deux pays en vue de booster davantage leur coopération.

A la suite de cette rencontre sanctionnée par une déclaration conjointe, 17 nouveaux accords de coopération ont été signés entre les deux Etats.

Mardi, dans la matinée, Ousmane Sonko et sa délégation ont quitté Rabat, la capitale du royaume chérifien, pour Casablanca, où se tient ce forum économique initié par des investisseurs sénégalais et marocains.

Selon l'agenda de sa visite, Ousmane Sonko, avant de quitter Casablanca pour Rabat, va accorder des audiences à plusieurs personnalités, dont des opérateurs économiques marocains établis au Sénégal.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.