Maroc: Un forum économique sénégalo-marocain à Casablanca, en présence du PM Ousmane Sonko

Un forum économique réunissant des investisseurs marocains et sénégalais se tient mardi à Casablanca, en présence du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, dont l'agenda prévoit le même jour une rencontre avec les ressortissants sénégalais établis dans le royaume chérifien.

Sous l'égide de l'Agence sénégalaise de promotion des investissements et des grands travaux (APIX), ce forum économique va réunir des opérateurs économiques du Sénégal et de la diaspora, ainsi que des investisseurs marocains et étrangers.

Le chef du gouvernement sénégalais qui a entamé lundi une visite officielle au Maroc, va prendre part audit Forum, avant de rencontrer dans l'après-midi la communauté sénégalaise basée au Maroc.

Cette rencontre avec la communauté sénégalaise, forte de 200.000 membres selon des sources consulaires, est le point d'orgue de la visite de M. Sonko au Maroc.

Arrivé lundi à l'aéroport international Rabat Salé à bord d'un vol spécial affrété par Air Sénégal, à la tête d'une délégation comprenant le ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, M. Sonko avait été accueilli par son homologue Aziz Akhannouch et d'autres officiels marocains.

Les deux personnalités ont présidé, le même jour, la 15e Grande commission mixte sénégalo-marocaine dont le but est de faire l'état des relations entre les deux pays en vue de booster davantage leur coopération.

A la suite de cette rencontre sanctionnée par une déclaration conjointe, 17 nouveaux accords de coopération ont été signés entre les deux Etats.

Mardi, dans la matinée, Ousmane Sonko et sa délégation ont quitté Rabat, la capitale du royaume chérifien, pour Casablanca, où se tient ce forum économique initié par des investisseurs sénégalais et marocains.

Selon l'agenda de sa visite, Ousmane Sonko, avant de quitter Casablanca pour Rabat, va accorder des audiences à plusieurs personnalités, dont des opérateurs économiques marocains établis au Sénégal.