Sénégal: Le renforcement de l'axe Dakar-Rabat et le décès de la comédienne Halima Gadji en exergue

Dakar — Les quotidiens reçus mardi à l'Agence de presse sénégalaise (APS) mettent en exergue principalement le renforcement de la coopération bilatérale entre Dakar et Rabat à travers la signature de 17 nouveaux accords, lors de la 15e session de la Grande Commission mixte de coopération Sénégal-Maroc, ainsi que le décès de la comédienne sénégalaise Halima Gadji, à l'âge de 36 ans, en France.

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko effectue actuellement une visite officielle (26 et 27 janvier) au Maroc dans le cadre de la 15ème session de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine, coprésidée avec son homologue marocain Aziz Akhannouch.

Cette rencontre se déroule plus d'une semaine après la finale polémique de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc, dont l'issue a entrainée l'arrestation de 18 supporters sénégalais.

"17 accords et protocoles signés", titre Le Soleil, indiquant que "la 15e session de la Grande Commission mixte de coopération Sénégal-Maroc a été l'occasion de franchir un nouveau cap dans le partenariat bilatéral entre les deux nations avec dix-sept accords et protocoles signés, couvrant les secteurs clés tels que l'économie, l'agriculture, l'industrie, l'enseignement supérieur".

"Cette session confirme, selon la publication, la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique en jetant les bases d'une coopération durable et dynamique au service de leurs économies et de leurs populations".

WalfQuotidien souligne que "le Maroc et le Sénégal se retrouvent sur le terrain de la coopération et de la diplomatie, plus d'une semaine après la polémique de la finale de la CAN 2025 dans le cadre de la 15e session de la Grande Commission mixte de coopération Sénégal-Maroc, tenue hier à Rabat".

"Cette session, co-présidée par les Premiers ministre sénégalais Ousmane Sonko et marocain, Aziz Akhannouch, a enregistré la signature de 17 nouveaux accords entre les deux pays", note Walf en titrant "Dakar et Rabat dépassionnent la polémique" de la finale de la CAN 2025.

"Au-delà des émotions, Dakar et Rabat scellent l'essentiel", se réjouit Sud Quotidien en faisant référence aux 17 accords signés à l'issue des travaux de la 15e session de la Grande Commission mixte de coopération Sénégal-Maroc et aux incidents controversés survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 entre le Sénégal et le Maroc, pays hôte de cette édition.

"Ces accords ont été paraphés par des ministres et responsables nationaux des deux pays, en présence du Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch et de son homologue sénégalais, Ousmane Sonko", précise le journal.

Source A rapporte qu'à Rabat "le Premier ministre Ousmane Sonko a prononcé un discours dans un contexte où la finale de la 35e édition de la CAN n'a pas encore fini de faire débat".

"Tout en réaffirmant la solidité des liens entre les deux nations au-delà des incidents sportifs récents, Ousmane Sonko a précisé que son voyage n'est pas un voyage d'apaisement mais plutôt un voyage de confirmation, de dépassement et de refondation du lien à la hauteur de deux nations qui se respectent, se reconnaissent et se projettent ensemble. Ces dérapages observés ne doivent pas être ni niés ni dramatisés mais requalifiés comme des excès émotionnels produits par la ferveur et non comme des fractures politiques ou culturelles", écrit le journal. "A Rabat, Sonko joue balle à terre (...)", titre Source A.

"Le foot (R)abat les cartes", affiche de son côté Le Quotidien, citant des propos du Premier ministre Ousmane Sonko : "Les événements liés à la finale de la CAN 2025 ayant opposé le Sénégal et le Maroc ne peuvent être considérés comme des fractures politiques ou culturelles pouvant impacter les liens solides entre les deux pays".

"L'amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions", dit Vox Populi, citant à son tour des propos du Premier ministre Ousmane Sonko.

La même publication consacre son édition du jour à la disparition de la comédienne sénégalaise Halima Gadji, qui a "[...] définitivement quitté la scène de la vie, hier". "Clap de fin pour l'actrice Halima Gadji", note Vox Populi.

"Adieu Khalima !", s'exclame de son côté L'Observateur, soulignant que "l'artiste laisse derrière elle un héritage d'émotion, de talent et de courage, que rien ne pourra plus jamais effacer". "L'actrice emblématique de la série maitresse d'un homme marié s'est éteinte hier à l'âge de 36 ans. Sa disparition plonge fans et proches dans une immense émotion", ajoute L'Obs.