Sénégal: Tambacounda - Incinération de produits prohibés d'une valeur de plus de 500 millions francs CFA

27 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tambacounda — Des marchandises prohibées d'une valeur de 524 millions de francs CFA saisies par le service régional des douanes du sud-est, couvrant les régions de Tambacounda et Kédougou, ont été incinérées, lundi, en présence des autorités administratives, a constaté l'APS.

L'incinération des produits prohibés constitués de médicaments vétérinaires et de la médecine humaine, de 580 kg de chanvre indien et d'autres de types de produits tels que des sachets plastiques, des cigarettes, des chichas et des aphrodisiaques, s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Tambacounda, Guedj Diouf, du directeur régional des douanes du sud-est, le colonel Issa Ndiaye et d'autres acteurs.

"En ce qui concerne les médicaments, la contrevaleur est estimée à 377 millions de francs CFA et 82 millions francs CFA pour le chanvre indien sur le marché illicite et les derniers types de produits sont évalués à 63 millions francs CFA, soit un total de 524 millions francs CFA", a indiqué le colonel Issa Ndiaye, à l'issue de la séance d'incinération coïncidant avec la commémoration de l'édition 2026 de la Journée internationale de la douane (JID).

Selon M. Ndiaye, la plupart de ces marchandises saisies sont des produits de contrebandes provenant de pays limitrophes à travers différents modes et types de transports.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le colonel Issa Ndiaye a par ailleurs invité les populations locales à collaborer davantage avec les services des douanes en vue de faciliter leur mission dans cette partie du sud-est du Sénégal.

Le service régional des douanes du sud-est du Sénégal, couvrant les régions de Kédougou et Tambacounda, est frontalier à la Guinée, Mali, Mauritanie, et à la Gambie.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.