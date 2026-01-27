Sénégal: Tambacounda - Incinération de produits prohibés d'une valeur de plus de 500 millions francs CFA

Tambacounda — Des marchandises prohibées d'une valeur de 524 millions de francs CFA saisies par le service régional des douanes du sud-est, couvrant les régions de Tambacounda et Kédougou, ont été incinérées, lundi, en présence des autorités administratives, a constaté l'APS.

L'incinération des produits prohibés constitués de médicaments vétérinaires et de la médecine humaine, de 580 kg de chanvre indien et d'autres de types de produits tels que des sachets plastiques, des cigarettes, des chichas et des aphrodisiaques, s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Tambacounda, Guedj Diouf, du directeur régional des douanes du sud-est, le colonel Issa Ndiaye et d'autres acteurs.

"En ce qui concerne les médicaments, la contrevaleur est estimée à 377 millions de francs CFA et 82 millions francs CFA pour le chanvre indien sur le marché illicite et les derniers types de produits sont évalués à 63 millions francs CFA, soit un total de 524 millions francs CFA", a indiqué le colonel Issa Ndiaye, à l'issue de la séance d'incinération coïncidant avec la commémoration de l'édition 2026 de la Journée internationale de la douane (JID).

Selon M. Ndiaye, la plupart de ces marchandises saisies sont des produits de contrebandes provenant de pays limitrophes à travers différents modes et types de transports.

Le colonel Issa Ndiaye a par ailleurs invité les populations locales à collaborer davantage avec les services des douanes en vue de faciliter leur mission dans cette partie du sud-est du Sénégal.

Le service régional des douanes du sud-est du Sénégal, couvrant les régions de Kédougou et Tambacounda, est frontalier à la Guinée, Mali, Mauritanie, et à la Gambie.