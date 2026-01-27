Sénégal: Mont-Rolland - Des équipements d'une valeur de 10 millions de francs remis aux structures sanitaires

27 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Le maire de la commune de Mont-Rolland, Yves Lamine Ciss, a remis symboliquement lundi du matériel médical aux six structures sanitaires de sa collectivité territoriale, a constaté l'APS.

Les équipements ont été remis à des représentants de structures sanitaires lors d'une cérémonie, qui s'est tenue dans l'après-midi, sur l'esplanade de la mairie de Mont-Rolland.

Ils sont composés, notamment, de tables, de chaises multidirectionnelles, d'armoires, de tensiomètres, de thermomètres électroniques, de kits d'accouchement, de lits ainsi que de boîtes à pansement, pour une valeur globale estimée à 10 millions de FCFA.

La cérémonie a enregistré la présence d'une vingtaine de participants, dont les infirmiers-chefs de poste (ICP) de Mont-Rolland et de Fouloume, respectivement Aliou Diallo et Momar Guèye, ainsi que du président du comité de santé de la case de santé du village de Nguith Fall, Ousmane Fall.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les responsables sanitaires ont accueilli cette dotation de la mairie comme une initiative de nature à améliorer l'offre de soins de proximité et la qualité de la prise en charge des populations.

Selon l'ICP de Mont-Rolland, Aliou Diallo, ce matériel contribuera au relèvement du plateau technique des structures bénéficiaires, facilitant ainsi une meilleure prise en charge des patients.

Le maire de Mont-Rolland a précisé que l'acquisition de cet équipement s'inscrit dans l'exécution du budget 2025, dédié au renforcement des infrastructures sanitaires.

Il a expliqué que la commune entend, à travers cet appui, garantir aux communautés des soins de qualité.

Il a saisi l'occasion pour inviter les populations à adhérer aux mutuelles de santé, afin de réduire leur précarité sociale, par un accès plus facile aux prestations médicales.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.