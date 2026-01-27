Sénégal: Mont-Rolland - Des équipements d'une valeur de 10 millions de francs remis aux structures sanitaires

Le maire de la commune de Mont-Rolland, Yves Lamine Ciss, a remis symboliquement lundi du matériel médical aux six structures sanitaires de sa collectivité territoriale, a constaté l'APS.

Les équipements ont été remis à des représentants de structures sanitaires lors d'une cérémonie, qui s'est tenue dans l'après-midi, sur l'esplanade de la mairie de Mont-Rolland.

Ils sont composés, notamment, de tables, de chaises multidirectionnelles, d'armoires, de tensiomètres, de thermomètres électroniques, de kits d'accouchement, de lits ainsi que de boîtes à pansement, pour une valeur globale estimée à 10 millions de FCFA.

La cérémonie a enregistré la présence d'une vingtaine de participants, dont les infirmiers-chefs de poste (ICP) de Mont-Rolland et de Fouloume, respectivement Aliou Diallo et Momar Guèye, ainsi que du président du comité de santé de la case de santé du village de Nguith Fall, Ousmane Fall.

Les responsables sanitaires ont accueilli cette dotation de la mairie comme une initiative de nature à améliorer l'offre de soins de proximité et la qualité de la prise en charge des populations.

Selon l'ICP de Mont-Rolland, Aliou Diallo, ce matériel contribuera au relèvement du plateau technique des structures bénéficiaires, facilitant ainsi une meilleure prise en charge des patients.

Le maire de Mont-Rolland a précisé que l'acquisition de cet équipement s'inscrit dans l'exécution du budget 2025, dédié au renforcement des infrastructures sanitaires.

Il a expliqué que la commune entend, à travers cet appui, garantir aux communautés des soins de qualité.

Il a saisi l'occasion pour inviter les populations à adhérer aux mutuelles de santé, afin de réduire leur précarité sociale, par un accès plus facile aux prestations médicales.