Sénégal: Kaolack - Les opérateurs économiques invités à renforcer leur coopération avec l'administration des douanes

Kaolack — L'adjoint au gouverneur de la région de Kaolack (centre) chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, invite les opérateurs économiques à renforcer leur coopération avec l'administration des douanes dans un esprit de transparence et de respect des règles.

"J'exhorte les opérateurs économiques à renforcer leur coopération avec l'administration des douanes dans un esprit de transparence, de conformité et de respect des règles. Une douane forte et efficace ne peut exister sans des partenaires responsables et engagés", a fait valoir M. Kamara.

Il a lancé cet appel lors de la cérémonie officielle de commémoration de la Journée internationale de la Douane (JID), tenue lundi à l'esplanade du complexe "Coeur de ville" de Kaolack, sur le thème "Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement".

Un panel d'experts a été organisé à cet effet sur cette thématique, avec comme modérateur le colonel Massamba Thiam, commandant la zone militaire numéro 3, en présence du colonel Ibrahima Thiam, directeur régional des douanes du centre, entre autres autorités administratives, militaires et paramilitaires, ainsi que des opérateurs économiques et des transporteurs.

Selon Mamadou Habib Kamara, le thème de cette journée offre "une occasion privilégiée" de rendre un hommage appuyé aux administrations des douanes du monde dont l'action quotidienne contribue, "de manière décisive", à la sécurisation de frontières, à la facilitation des échanges commerciaux et à la protection des économies nationales.

Il a loué le "professionnalisme" de l'administration des douanes, sa "capacité d'adaptation" et son "engagement constant" au service de la nation, insistant sur sa contribution à la mobilisation de ressources budgétaires, à la protection des citoyens contre les produits dangereux, la fraude, la contrebande et toutes formes de pratiques illicites.

L'adjoint au gouverneur de Kaolack a ajouté que la région est "un carrefour commercial stratégique" et une "zone de forte activité économique", relevant que l'action des services douaniers revêt une importance toute particulière.

Le directeur régional des douanes du centre, qui couvre les régions administratives de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel, a mobilisé 9,232 milliards de francs en 2025, un résultat "très satisfaisant", correspondant à un glissement positif de "près de 11%" par rapport à 2024.