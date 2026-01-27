Sénégal: Des instruments de musique d'Ismaël Lô et Baaba Maal offerts au Musée des civilisations noires

Dakar — Le Musée des civilisations noires (MCN) a indiqué, lundi, avoir réceptionné des instruments de musique offerts par les artistes Ismaël Lô et Baaba Maal, un geste "hautement symbolique et historique" pour la sauvegarde de la mémoire musicale africaine.

Cette donation a été enregistrée lors du lancement officiel de la programmation 2026 du MCN sur le thème "Les musiques noires sur scène", indique un communiqué du MCN transmis à l'APS.

Le Musée des civilisations noires s'est félicité de cette initiative des deux artistes sénégalais, qui illustre leur engagement en faveur de la "transmission du patrimoine culturel aux générations futures".

Selon le texte, Ismaël Lô a fait don de son premier harmonica, un instrument musical ayant accompagné ses débuts et contribué à façonner sa carrière internationale, tandis que Baaba Maal a offert sa guitare ayant servi à l'enregistrement d'une partie de la bande originale du film "Black Panther", une "oeuvre cinématographique majeure, célébrant la culture africaine et afro-descendants".

Les instruments offerts seront "intégrés aux collections permanentes du MCN, renforçant son rôle de conservation, de valorisation et de diffusion du patrimoine musical africain et de la diaspora", ajoute la même source.

La programmation 2026 du MCN ambitionne de mettre en relief "la contribution majeure des musiques noires à l'histoire des peuples, aux dynamiques de résistance, à la création artistique et au rayonnement culturel mondial", indique par ailleurs le document.