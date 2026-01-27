Sénégal: L'ARDN s'allie avec l'association Galien Africa pour promouvoir l'innovation et l'égalité de genre

Dakar — Le Réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora (ARDN) annonce avoir signé "un accord de coopération stratégique" avec l'association Galien Africa, en vue de promouvoir l'innovation et la recherche en santé, l'égalité des genres et le leadership des jeunes, "dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant axé sur l'action et l'impact".

"Cet accord associe l'expertise de l'association Galien Africa en matière d'innovation et de recherche en santé et d'excellence scientifique à la capacité de mobilisation de la diaspora mondiale de l'ARDN, à son ancrage onusien et à son engagement en faveur de la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD)", lit-on dans un communiqué parvenu à l'APS.

Le partenariat liant désormais les deux entités va porter notamment sur la mobilisation de la diaspora, l'innovation, la recherche en santé, le leadership féminin, l'autonomisation des jeunes et le plaidoyer international, précise le communiqué.

S'inscrivant dans la continuité de la collaboration avec l'UNESCO et le système des Nations unies autour des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le partenariat que l'ARDN vient de nouer avec l'association Galien Africa "met en avant le leadership des jeunes et le sport comme leviers du développement durable".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les initiatives conjointes sont alignées sur l'ODD 3 (santé), l'ODD 5 (égalité des genres) et l'ODD 17 (partenariats), contribuant ainsi à la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 en Afrique et au sein de la diaspora, ajoute le communiqué.

"Les défis du développement en Afrique exigent des solutions intégrées alliant innovation, recherche en santé, leadership et coopération internationale", a déclaré, à ce sujet, la professeure Awa Marie Coll-Seck, présidente de Galien Africa.

"Ce partenariat renforce notre capacité à traduire l'excellence scientifique en bénéfices concrets pour les populations, en particulier pour les femmes et les jeunes", ajoute-t-il dans des propos rapportés par le communiqué.

Selon Djibril Diallo, également cité par le document, président-directeur général du Réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, cet accord avec l'association Galien Africa "est opérationnel, et non symbolique".

"Il positionne la diaspora comme un trait d'union entre innovation, recherche en santé, politiques publiques et mise en oeuvre, tout en plaçant l'égalité des genres, le leadership des jeunes et la mise en oeuvre des ODD au coeur de notre action commune", a déclaré M. Diallo.

L'association Galien Africa est une organisation à but non lucratif enregistrée au Sénégal et engagée dans la promotion de l'innovation et la recherche en santé, et le leadership africain pour le développement de la santé et du bien-être des populations africaines.

À travers des plateformes telles que le Forum Galien Africa et le Prix Galien Africa, elle soutient la recherche, l'innovation et la coopération afin de renforcer les systèmes de santé et d'améliorer les résultats sanitaires sur le continent africain.

Le Réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora (ARDN), reconnue par le gouvernement américain et les Nations unies, est spécialisé dans la mobilisation de la diaspora africaine mondiale dans plus de 80 pays, afin de soutenir le développement de l'Afrique et la mise en oeuvre de l'Agenda 2030.

L'Agenda 2030, un programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté en septembre 2015 par les Nations unies, est présenté comme un plan d'action pour les populations, pour la planète, pour la prospérité, pour la paix et par les partenariats.