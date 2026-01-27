Cote d'Ivoire: Emploi - 75 jeunes gérants de kiosque renforcent leurs capacités en gestion

Garantir la qualité des services aux consommateurs à travers une pratique hygiénique irréprochable, prévenir les accidents dans l'utilisation des machines, aider les jeunes à avoir un emploi pérenne à travers le projet My own business. Tels sont les objectifs que s'est fixé Nestlé en initiant une session de renforcement des capacités de soixante-quinze (75) gérants et vendeurs de stations-service le vendredi 23 janvier 2026, au centre de formation de TotalEnergies, à Abidjan-Cocody.

Pour ce faire, l'agro industriel a déployé des spécialistes en hygiène alimentaire, en sécurité électrique, des qualiticiens pour former les jeunes venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire. A l'occasion, Marie-Jocelyne Yao, spécialiste chez Nestlé Professional, a expliqué que l'idée est de former les gérants sur les bonnes pratiques techniques et d'hygiène pour limiter les accidents matériels et humains, dans l'utilisation des machines à café électriques installées sur les sites de son partenaire.

« Nous avons une culture qualité très forte qui doit se refléter sur chaque site. Nous enrichissons l'offre des boutiques de notre partenaire TotalEnergies avec des produits diversifiés, servis dans un cadre hygiénique strict », a-t-elle clarifié.

Selon elle, cette initiative reflète les engagements de l'agro-industriel qui, au-delà du renforcement des compétences, vise à encourager l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat jeune. La responsable a indiqué que son groupe dispose de 200 machines à café installées sur les sites de son partenaire en Côte d'Ivoire et forme ces jeunes afin qu'ils soient des relais auprès de leurs camarades gérants sur tout le territoire national.

Cet avis est partagé par Arthur Aboum, chef de service shop food chez TotalEnergies Côte d'Ivoire, qui rappelle qu'un entretien hebdomadaire rigoureux des machines est la clé d'un produit de qualité, d'une gestion saine qui reflètent le crédo de l'entreprise.

Au-delà de la formation, Nestlé réaffirme sa responsabilité sociale à travers le projet « My Own Business » qui offre des opportunités d'emplois aux jeunes. Cette initiative a été saluée par l'ensemble des bénéficiaires, à l'instar d'Ange-Christiane Yao, vendeuse dans une station Total de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire.

Venue découvrir la nouvelle machine FTP 6 version 3.0 que leur met à disposition Nestlé, elle n'a pas caché son enthousiasme face à la presse. « Avec ce modèle premium, nous pouvons mieux servir nos clients. Je sais que je vais attirer plus de monde grâce au nouveau matériel acquis », s'est-elle réjouie.