Cote d'Ivoire: Diplomatie - Le Président Alassane Ouattara invite le corps diplomatique à s'approprier le PND 2026-2030

Le chef de l'Etat, Alassane Ouattara appelle les partenaires internationaux pour accélérer la transformation de la Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire a officiellement ouvert son année diplomatique 2026 ce mardi 27 janvier, à la salle des Pas Perdus du Palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. À l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, le Président de la République, Alassane Ouattara, a lancé un appel clair et appuyé aux partenaires bilatéraux et multilatéraux : s'engager résolument aux côtés du pays dans la mise en œuvre du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

« J'invite vos pays et institutions à continuer d'accompagner pleinement ce processus », a plaidé le Président Ouattara, réaffirmant l'attachement de son pays au multilatéralisme, à la solidarité internationale et à un développement durable partagé. Le Pnd, un programme ambitieux destiné à accélérer la transformation structurelle de l'économie et à améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Dans une atmosphère empreinte de solennité et de cordialité, le Chef de l'État a rappelé l'importance de ce rendez-vous annuel, qui va bien au-delà de l'échange de voeux. « Cette rencontre constitue un moment privilégié de dialogue ouvert et constructif sur l'état du monde, les défis communs et les perspectives de coopération », a-t-il souligné devant les ambassadeurs et représentants des organisations internationales.

Saluant les paroles du nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Mgr Mauricio Rueda Beltz, le Président Ouattara a exprimé sa gratitude pour l'accompagnement constant des partenaires internationaux, avant d'adresser ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité aux diplomates, à leurs familles et aux États qu'ils représentent.

Revenant sur l'année écoulée, le Chef de l'État a dressé le tableau d'un monde en profonde mutation, confronté à des tensions géopolitiques persistantes, à des défis sécuritaires croissants et aux effets du changement climatique. Dans ce contexte international complexe, la Côte d'Ivoire, a-t-il assuré, a poursuivi sa marche avec constance, portée par une vision claire : bâtir un pays stable, démocratique, économiquement fort et socialement solidaire.

Sur le plan politique et institutionnel, l'organisation de l'élection présidentielle et des élections législatives dans un climat apaisé a été mise en avant comme la preuve de la maturité démocratique du pays et de l'attachement du peuple ivoirien à la paix. Le Président de la République, Alassane Ouattara a tenu à saluer l'engagement des citoyens ainsi que le soutien des partenaires internationaux tout au long de ces échéances majeures.

Au plan économique, la Côte d'Ivoire a maintenu une croissance soutenue, tirée par la bonne tenue des secteurs agricole, industriel et des services, ainsi que par des investissements publics et privés structurants. Les réformes engagées ont permis d'améliorer le climat des affaires et de renforcer l'attractivité du pays, consolidant ainsi ses équilibres macroéconomiques.

Sur le volet social, le gouvernement a enregistré des progrès significatifs dans l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, tout en renforçant les politiques d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Le Président a également évoqué les efforts déployés pour la prise en charge des réfugiés et la lutte contre le terrorisme, afin de préserver la sécurité et la stabilité nationales.

En clôturant son allocution, le Chef de l'État a renouvelé son soutien au corps diplomatique dans l'accomplissement de ses missions et réaffirmé l'hospitalité et l'amitié de la Côte d'Ivoire. Il a enfin formulé le voeu que l'année 2026 soit placée sous le signe du progrès partagé, de la consolidation de la paix et du renforcement des liens de coopération.