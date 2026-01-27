Togo: Industries extractives et manufacturières tirent la croissance industrielle

La production industrielle a enregistré une progression de 8,1 % à la fin du troisième trimestre 2025, par rapport au deuxième trimestre.

Cette performance confirme la dynamique de reprise du secteur industriel, soutenue par de solides résultats dans les branches extractive et manufacturière.

La croissance est principalement tirée par les industries extractives, dont la production a bondi de 50,9 % sur la période.

Dominé par l'exploitation des phosphates, du clinker et du calcaire, ce segment demeure un levier de la croissance économique, tout en générant des opportunités d'emplois, notamment pour les jeunes.

La production manufacturière affiche également une évolution positive, avec une hausse de 3,5 %.

Cette embellie est portée par la transformation agroalimentaire, en progression de 11,6 %, et par la production de produits pétroliers, en hausse de 5,8 %. Ces résultats traduisent un renforcement progressif des capacités locales de transformation et une meilleure valorisation des matières premières.

La dynamique observée s'explique aussi par la contribution croissante des unités industrielles implantées sur la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA).

Lancée en 2020, cette zone économique offre des infrastructures modernes et un environnement attractif pour les investisseurs, favorisant l'industrialisation et la diversification de l'économie togolaise.

Dans un contexte économique régional contrasté, la performance du secteur industriel togolais reflète les effets des réformes engagées pour améliorer le climat des affaires.