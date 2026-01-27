Cote d'Ivoire: Fédération ivoirienne des échecs - La saison ouverte sous de meilleurs auspices

Samedi et dimanche derniers, la salle des galas de l'Institut universitaire d'Abidjan (IUA), à la Riviéra-Bonoumin, a refusé du monde. Plus de 100 joueurs, cadets, juniors et seniors, certains accompagnés par leurs parents et amis s'y étaient retrouvés à la faveur de la rentrée sportive 2025-2026 de la Fédération ivoirienne des échecs (Fidec).

Un moment voulu solennel par le président Brou Kouassi N'Guessan Justin et toute l'équipe fédérale, rehaussé par la présence d'un beau monde, notamment Son Excellence Alexey Saltykov, ambassadeur de la Fédération de Russie près la République de Côte d'Ivoire. Cette rentrée sportive marquée par les championnats nationaux de blitz et de rapide, open féminin et enfants, a donné la couleur de la nouvelle saison.

Nicolas Cogan, candidat Maître trois fois champion de Côte d'Ivoire (2022, 2023, 2024) déchu l'année dernière par Manan Hermann Yobouët (Candidat Maître), ruminait sa revanche. Armel Degondo, vice-champion n'a pas non plus abandonné. Chez les dames, la jeune Woman « Fide Master » Emmanuella Ayemou, tenante du titre, ne dort pas non plus. Derrière travaillent Yavo Marie, vice-championne. « Je n'ai pas effectué la préparation que je souhaitais, mais je ferai l'effort de rester moi-même et de donner le meilleur pendant le tournoi », a expliqué Emmannuella Ayemou. La championne, étudiante à San Pedro, n'a eu que deux semaines de préparation.

C'est pratiquement la même ambiance dans les catégories plus jeunes où le jeune Leroux Michel (13 ans) qui a écrasé la concurrence la saison écoulée enregistre de nombreux concurrents, notamment des jeunes loups venus d'Abobo et Yopougon. Tout cela donne une saveur particulière à la saison.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le moins que l'on puisse dire est que le jeu d'échecs est en train de prendre des proportions plus importantes en Côte d'Ivoire. En tout cas, depuis la prise en main de la fédération ivoirienne des échecs (Fidec), par le juge Brou Kouassi N'Guessan Justin, le nombre de compétitions ne cesse de croître.

Les écoles ou académies également rivalisent pour sortir les meilleurs joueurs du pays et tout cela crée une sorte d'effervescence, à encourager. La saison qui débute sera marquée le 28 février par l'assemblée générale de bilan. Suivront le Zonal 4.2, le Super zonal, au mois de mars et autres championnats d'Afrique individuels.