Cote d'Ivoire: Conférence publique - Charles Blé Goudé propose une autre Côte d'Ivoire

Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP), anime une conférence publique ce mercredi 28 janvier 2026, à la Maison de la presse, sise au Plateau, à partir de 13 heures, autour du thème : « Une autre Côte d'Ivoire est encore possible ».

À travers le prisme de l'économie, de la cohésion sociale, de la jeunesse et de l'environnement, le président du Cojep explore les pistes d'une Côte d'Ivoire autrement possible, une Côte d'Ivoire qui choisit d'aller plus loin. Selon l'homme politique, dans un contexte marqué par des défis économiques, sociaux et environnementaux, un vent d'optimisme discret mais réel traverse le pays. Les citoyens ivoiriens imaginent chaque jour une nation plus inclusive, plus innovante et plus durable. L'idée, dit-il, peut paraître ambitieuse, mais elle gagne du terrain : « une autre Côte d'Ivoire est possible ».

Pour lui, ce rendez-vous du mercredi sera l'occasion pour l'opinion publique et les Ivoiriens de se faire une idée et de s'approprier une autre vision de la Côte d'Ivoire. « Ce n'est pas une formule creuse. C'est un constat : celui d'un pays riche d'un potentiel immense, traversé par des forces vives et soutenu par une volonté citoyenne de transformer la société », indique-t-il.

Cette Côte d'Ivoire nouvelle, ajoute Charles Blé Goudé, ne naîtra ni en un jour ni sans effort. Elle sera le fruit d'une rencontre entre leadership, innovation, solidarité et responsabilité collective. Et surtout, elle sera portée par des femmes et des hommes convaincus qu'aucun destin n'est figé.

« À cette conférence publique, des choses seront dites pour que l'Ivoirien sache quoi faire, où se diriger et qui croire, pour une Côte d'Ivoire nouvelle qui doit se construire avec tous ses fils et ses filles », soutient le président du Cojep.