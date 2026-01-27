Cameroun: « Quand l'Afrique bascule » - Charles Onana décrypte le rejet croissant de la France et de l'Occident

Le débat sur les relations entre l'Afrique, la France et, plus largement, l'Occident vient de s'enrichir d'une nouvelle contribution avec la parution de l'ouvrage « Quand l'Afrique bascule : Pourquoi les Africains rejettent la France et l'Occident », signé du journaliste et essayiste camerounais Charles Onana.

Publié en 2025, ce livre s'inscrit dans une réflexion critique sur l'évolution des rapports géopolitiques, diplomatiques et culturels entre les pays africains et leurs partenaires occidentaux. À travers une analyse documentée et engagée, l'auteur explore les causes profondes de la montée d'un sentiment de rejet, de défiance et parfois de rupture vis-à-vis de la France et de l'Occident dans plusieurs États africains.

Charles Onana met en lumière les héritages de la colonisation, les ambiguïtés de la Françafrique, les interventions militaires, les déséquilibres économiques persistants ainsi que les ingérences politiques perçues comme des facteurs ayant nourri une frustration collective. Selon lui, ces éléments ont progressivement favorisé l'émergence d'un discours souverainiste et panafricain, porté notamment par une jeunesse africaine de plus en plus critique à l'égard des anciennes puissances coloniales.

Il faut signaler que l'ouvrage interroge également la recomposition actuelle des alliances internationales de l'Afrique, marquée par un intérêt croissant pour de nouveaux partenaires stratégiques, notamment la Russie, la Chine, la Turquie ou encore certains pays du Golfe. Pour l'auteur, ce basculement traduit moins un simple rejet idéologique qu'une volonté affirmée de redéfinir les termes de la coopération internationale sur des bases jugées plus équitables et respectueuses de la souveraineté des États africains.

Sur la forme, Quand l'Afrique bascule se distingue par un style accessible, tout en s'appuyant sur des faits historiques, des exemples contemporains et des prises de position assumées. L'essayiste invite ainsi à une relecture critique du rôle de l'Occident en Afrique et appelle à une refondation des relations internationales fondée sur le respect mutuel, la transparence et la réciprocité. A noter qu'avec ce livre, Charles Onana propose une grille de lecture qui ne manquera pas de susciter débats et réactions, tant en Afrique qu'en Occident, dans un contexte mondial où les équilibres géopolitiques sont en pleine recomposition.