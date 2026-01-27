Cote d'Ivoire: Production audiovisuelle - La série télévisée « Les Nounous » de retour sur le petit écran

Après une première saison couronnée de succès, la chaîne cryptée A+ a officiellement lancé la saison 2 de la série télévisée « Les Nounous », dont la diffusion débutera le 28 janvier 2026. L'avant-première a eu lieu le vendredi 23 janvier 2026, au cinéma Pathé Cap Sud de Marcory, à Abidjan.

Cette nouvelle saison comprend 50 épisodes de 26 minutes, réalisés par le producteur ivoirien Franck Vléhi. Elle repose sur un savant mélange d'acteurs confirmés et de jeunes talents. L'une des grandes innovations de cette deuxième saison réside dans son ouverture à des acteurs venus d'autres pays africains, renforçant ainsi la dimension panafricaine de la série. « Cette deuxième saison vient répondre à un certain nombre de questions restées en suspens après la première saison », a expliqué Michel Mutombo Cartier, directeur général de A+ Ivoire.

Selon lui, la réussite d'une deuxième saison n'était pas évidente, en raison des contraintes liées au budget, à l'innovation et à la disponibilité des acteurs. Toutefois, il a tenu à rassurer le public quant à la volonté du groupe Canal+ de continuer à investir dans les séries locales, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Dans la même dynamique, Franck Vléhi a exprimé sa gratitude au groupe A+ et à ses partenaires pour la confiance renouvelée, tout en remerciant les acteurs pour leur fidélité. Il a également annoncé la préparation d'une saison 3, qui fera suite à la diffusion de cette deuxième saison. La série « Les Nounous » plonge les téléspectateurs dans l'univers des filles et femmes de ménage, mettant en lumière leurs réalités, leurs défis et leurs relations au quotidien.