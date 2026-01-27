Ile Maurice: Kajal Dukhi Goundowry - Saveurs «lontan», passion d'aujourd'hui

Originaire de Cottage, dans le Nord, Kajal Dukhi Goundowry n'aurait jamais imaginé que son nom serait un jour associé à la gastronomie. Diplômée en Fashion Technology et active dans le domaine des ventes et du marketing, elle se considérait comme une cuisinière débutante, se contentant de faire plats simples et basiques.

Mais un passe-temps, partagé sur les réseaux sociaux, est devenu une passion. Aujourd'hui, à travers ses vidéos culinaires, elle fait les internautes saliver avec ses recettes authentiques, qui donnent envie de faire redécouvrir les saveurs lontan.

Il y a trois ans, Kajal commençait à poster des photos de ses repas du soir, sans prétention. Puis, un jour, Farmland et Perfect Italiano lui ont proposé une collaboration. Ces contacts ont occasionné chez elle un déclic. «Ce fut une énorme surprise. Farmland m'a poussée à aller plus loin, et c'est là que j'ai réalisé que l'amour de la cuisine avait toujours été en moi.»

Sa particularité ? Mettre en avant les saveurs authentiques de la cuisine traditionnelle, inspirées des recettes de nos dadi (grands-mères). Elle prépare avec passion des plats longtemps oubliés mais qui continuent de susciter la nostalgie : soit le bouillon de brèdes mouroum, le curry d'oeuf dans du dholl gram, un riz roussi aux oeufs, des plats d'autrefois que les gens aiment mais qu'ils préparent de moins en moins dans leurs cuisines.

En mai 2025, Kajal Dukhi Goundowry a été nommée dans la catégorie Food aux Influencers Awards Indian Ocean. Pendant trois mois, elle a eu l'opportunité de grandir, d'apprendre et de partager son univers culinaire avec d'autres créateurs. «Être influenceur, ce n'est pas seulement poster des photos. C'est inspirer. Moi, j'influence les gens à redécouvrir la cuisine maison, simple et réconfortante.»

Même si elle n'a pas remporté la première place, être choisie parmi les talents de tout l'océan Indien reste une fierté : «C'est énorme. J'ai gagné en visibilité, en expérience humaine, et j'ai collaboré avec de nombreuses marques.» Tout en jonglant avec sa vie professionnelle et familiale, Kajal Dukhi Goundowry trouve dans la cuisine un espace de liberté et de bienêtre : «Cuisiner, c'est mon moment, ma coupure avec le quotidien.»

Avec une communauté grandissante d'abonnés sur Facebook, Kajal Dukhi Goundowry veut continuer à valoriser la cuisine mauricienne authentique et à réveiller la mémoire gustative des foyers.

«Je veux continuer à faire saliver les gens devant ces plats d'autrefois, qui rappellent nostalgiquement l'époque de nos grands-mères.» Son aventure montre qu'avec passion et authenticité, il est possible de transformer un simple loisir en reconnaissance. Et pour Kajal Dukhi Goundowry, ce n'est que le début d'une belle histoire culinaire. «Je rêve qu'un jour, chaque cuisine mauricienne retrouve ces plats d'autrefois, préparés avec amour et simplicité. C'est ma façon de préserver notre patrimoine, une recette à la fois.»