Ile Maurice: Tevin Sithanen - La Cour refuse de rayer la charge provisoire

La District Court of Upper Plaines-Wilhems a rejeté, ce mardi 27 janvier, la motion de radiation introduite par la défense de Tevin Sithanen contre la charge provisoire retenue sous l'Information and Communication Technologies Act.

La Senior District Magistrate Shavina Jugnauth a estimé que les éléments recueillis par la police suffisent, à ce stade, à établir une «reasonable suspicion».

L'accusé est poursuivi pour avoir, lors d'un appel de groupe WhatsApp le 12 novembre 2024, proféré des propos jugés offensants et menaçants à l'encontre d'Aditi Boolell, Company Secretary de Menlo Park Ltd. L'appel avait été initié par Stephan Adam, alors à Dubaï.

La défense plaidait l'absence totale de preuve fiable, s'appuyant sur un rapport de Quintel International Intelligence selon lequel aucun message WhatsApp incriminant n'aurait été authentifié. Elle demandait que la charge provisoire soit radiée.

La cour a toutefois retenu que les déclarations concordantes de la plaignante et de Stephan Adam, confirmées par affidavit, ainsi que l'enregistrement audio diffusé sur les réseaux sociaux et transcrit par la police, constituent une base factuelle suffisante pour justifier le maintien de la charge.

Rappelant que la charge provisoire sert avant tout à placer un suspect sous contrôle judiciaire pendant l'enquête, la magistrate a refusé d'intervenir sur le fond du dossier.

L'enquête se poursuit et l'affaire a été renvoyée au 25 février prochain.