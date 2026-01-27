Ile Maurice: Priorité à la livraison des maisons sociales et transparence des embauches

Dans le cadre des préparatifs pour le mois sacré du Ramadan, le Shab-e-Barat et l'Eid-Ul-Fitr, une réunion de la Task Force nationale s'est tenue, le vendredi 23 janvier, à l'Islamic Cultural Centre, à Port-Louis. À cette occasion, le gouvernement a réaffirmé sa volonté d'accélérer la livraison des logements publics, tout en soulignant l'autorité de la Local Government Service Commission (LGSC) en matière de recrutement.

Le ministre des Terres et du Logement, Shakeel Mohamed, a fait le point sur l'état d'avancement des projets de logements de la New Social Living Development Ltd et de la National Housing Development Company (NHDC). Sur les 8 000 maisons prévues, moins de 40 avaient été livrées sous l'ancien gouvernement. Aujourd'hui, 7 960 logements restent à finaliser.

Shakeel Mohamed a expliqué que plusieurs maisons ne peuvent pas encore être remises à leurs bénéficiaires, malgré une apparence achevée. En cause : des travaux essentiels sont toujours en cours, notamment les raccordements à l'eau, à l'électricité, aux stations de pompage et aux réseaux d'évacuation. «Une maison ne peut pas être livrée tant que tous les services de base ne sont pas opérationnels», a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a assuré que dès qu'un logement est entièrement prêt, il sera livré sans délai. Il a également insisté sur la transparence du processus d'attribution. Les maisons seront allouées selon des critères précis établis par le House Allocation Committee de la NHDC, sans intervention politique. Les familles vivant dans des conditions difficiles, en particulier celles avec des enfants, seront prioritaires. Shakeel Mohamed a par ailleurs annoncé que les autorités locales communiqueront très prochainement sur les premières livraisons des logements disponibles.

De son côté, le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, est revenu sur le dossier des 1 463 recrutements effectués au sein des collectivités locales. Il a rappelé que ces embauches n'avaient pas respecté les procédures légales, ce qui a conduit la LGSC à résilier les contrats et à saisir la justice. La cour a récemment statué en faveur de la LGSC, confirmant que la commission détient l'autorité exclusive pour le recrutement aux postes permanents au sein des collectivités locales.

Entre-temps, la LGSC a relancé le processus en publiant à nouveau les postes vacants. Les 1 463 personnes concernées ont été invitées à soumettre une nouvelle candidature dans le respect des règles établies. Les entretiens ont déjà été menés. Avec environ 2 400 postes actuellement disponibles, une grande partie des candidats pourrait être reconsidérée.

Le ministre a conclu en rappelant que le respect des procédures légales demeure essentiel afin de garantir l'équité, la transparence et la crédibilité du service public.