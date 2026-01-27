Ile Maurice: Rénovation du Plaza - Un délai de 18 mois fixé pour la complétion des travaux

La rénovation tant attendue du théâtre historique du Plaza entre désormais dans sa troisième phase. À l'issue de la signature officielle du contrat intervenue hier après-midi, les autorités ont confirmé que les travaux de cette troisième phase s'étaleront sur 18 mois, avec un démarrage prévu un mois après le handing over du site à l'entrepreneur.

Lors de cette cérémonie qui s'est tenue à la mairie de Beau-Bassin- Rose-Hill, en présence de la maire, Gabriela Batour, du ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, des représentants du conseil municipal et des partenaires techniques, l'accent a été mis sur le respect strict du calendrier, considéré comme l'un des éléments majeurs de ce projet de réhabilitation patrimoniale.

La phase de handing over marquera le transfert officiel du site à l'entrepreneur retenu, Tianli Construction, après quoi une période d'environ un mois sera consacrée à la mobilisation, aux études techniques finales et à l'installation du chantier. Les travaux lourds débuteront immédiatement à l'issue de cette période préparatoire, pour une durée contractuelle de 18 mois.

Ranjiv Woochit a assuré que son ministère veillera au grain au respect de cet échéancier. «Le suivi sera rigoureux afin que le projet soit complété dans les délais annoncés», a-t-il souligné, rappelant l'importance nationale du théâtre du Plaza, et les attentes élevées du public et du milieu culturel.

Pour Gabriela Batour, la rénovation du theatre de Plaza s'inscrit parmi les priorités majeures de son mandat. «Se enn de bann priyorite de mo diskour pou lameri e redonn Beau-Bassin-Rose-Hill so let de nobles», a-t-elle déclaré, insistant sur la nécessité de conjuguer efficacité, respect des délais et préservation du patrimoine.

Elle a également tenu à rassurer la population quant à la capacité des équipes mobilisées à mener à bien ce chantier d'envergure, soulignant la présence d'une équipe de consultants expérimentés, chargée de veiller au bon déroulement des travaux et à leur conformité aux normes les plus élevées.

Cette troisième phase du programme de restauration, représentant un investissement de Rs 256 millions, prévoit une rénovation complète de l'ensemble du théâtre. Les interventions porteront notamment sur la conservation des boiseries d'époque, la réfection de la toiture dans sa couleur bordeaux d'origine ainsi que la remise à neuf des espaces intérieurs et extérieurs.

Une attention particulière sera accordée à la préservation des tableaux du peintre Serge Constantin, intégrés au patrimoine artistique du bâtiment. L'objectif affiché est de livrer, au terme des 18 mois, un théâtre à la fois fonctionnel, sécurisé et fidèle à son identité historique.

De nombreux acteurs culturels et habitants de la région attendent avec impatience la réouverture complète du théâtre du Plaza, notamment de certaines sections restées fermées au public. Conscientes de ces attentes, les autorités ont réaffirmé leur engagement à mener le projet à son terme dans le délai imparti.

Au-delà du chantier, cette rénovation est appelée à devenir un levier de revitalisation culturelle et urbaine pour Rose Hill, tout en garantissant que ce monument historique puisse continuer à rayonner pour les générations futures.