Afrique: Women of Purpose, une organisation au service des femmes

Redonner un sens, une voix et un refuge aux femmes. C'est autour de cette conviction qu'est née Women of Purpose, une organisation non gouvernementale (ONG) portée par une génération de femmes décidées à transformer les blessures en force et le silence en action.

Créée dans un contexte où les violences faites aux femmes demeurent largement sous-déclarées et parfois banalisées, cette ONG se donne pour mission d'accompagner celles qui ont traversé des épreuves lourdes, qu'elles soient physiques, psychologiques, émotionnelles ou économiques.

«Nous voulons encourager les femmes à vivre avec un but mais surtout à retrouver un sens, une direction et une force intérieure, même après les épreuves les plus difficiles», explique la fondatrice, Angélie Emilie Mooken. À travers Women of Purpose, l'objectif est clair : rappeler à chaque femme qu'elle n'est pas seule et que son histoire ne se résume pas à la violence qu'elle a subie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Autour de la fondatrice s'est rapidement constitué un noyau de femmes partageant la même vision. Parmi elles figurent sa mère, Françoise, ainsi que plusieurs proches et amies engagées, dont Vania Meemea, Rachelle Ravel, Tracy Marimoutou, Anaïs Bernard et Jessica Davis, entre autres. Ensemble, elles ont imaginé un véritable refuge, pensé comme un lieu d'écoute, de compréhension et de soutien pour les femmes.

Face à la multiplication des témoignages, à la normalisation de certaines formes de violence et au manque de structures adaptées, le collectif a estimé qu'il était urgent d'agir. Women of Purpose a ainsi été officiellement enregistrée en novembre dernier.

La lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes constitue le cœur de l'action de l'ONG. Sans distinction, elle souhaite prioritairement atteindre celles qui se sentent isolées, brisées ou sans issue.

«Nous voulons les aider à redevenir confiantes, entreprenantes et rêveuses - capables de se projeter à nouveau», souligne Angelie Emilie Mooken, convaincue que la résilience féminine demeure une force majeure, même lorsque tout semble perdu. Le message porté par l'organisation se veut résolument tourné vers l'avenir : après l'épreuve, un nouveau départ reste possible.

Plutôt que de chercher à se distinguer à tout prix des autres ONG, Women of Purpose revendique une approche complémentaire. «La force du social réside dans la coopération», affirme-t-on au sein de l'équipe. Encore à ses débuts, elle entend apporter une énergie nouvelle et s'inscrire dans une vision durable, axée sur le long terme. Un calendrier d'actions progressif est déjà prévu pour les mois à venir.

Sur le plan préventif, des marches pacifiques, des conférences et des campagnes de sensibilisation seront organisées afin de briser les tabous, d'informer sur les droits des femmes et de déconstruire l'idée selon laquelle la violence devrait être subie en silence.

Sur un plan plus structurel, l'ambition est d'aller à la racine du problème, en collaborant avec d'autres ONG et institutions pour renforcer les dispositifs existants : amélioration des hotlines, programmes de réinsertion, accompagnement renforcé ou encore création d'espaces d'accueil temporaires.

Comme toute organisation émergente, Women of Purpose fait face à plusieurs défis. Les contraintes administratives qui ralentissent parfois la mise en oeuvre des actions, le manque de ressources financières, humaines et logistiques, ainsi que la nécessité de bâtir un réseau de partenaires solides constituent autant d'obstacles. Malgré tout, la détermination reste intacte. «Chaque difficulté est une occasion d'apprendre et de grandir», confie la fondatrice.

À plus long terme, Women of Purpose ambitionne de devenir un refuge au sens large du terme et d'offrir un lieu capable d'accueillir des femmes vulnérables, victimes de violences visibles ou invisibles, et de les accompagner dans un processus de reconstruction. Un espace où elles pourraient se reconstruire, guérir et envisager un nouveau départ. Un lieu d'espoir, de solidarité et de renaissance, où chaque femme se sentirait enfin légitime, forte et soutenue.