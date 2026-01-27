Gambie: Rentrée Judiciaire - Le président Barrow réaffirme la détermination de son gouvernement à combattre la corruption

Le président Barrow a réaffirmé la détermination de son gouvernement à combattre la corruption. Le président de la République de la Gambie a annoncé la nomination prochaine des membres de la Commission Anti-Corruption.

Le président Barrow a exprimé sa confiance aux personnalités qui seront nommées au sein de la Commission Anti-corruption, et ce, en raison de leur profonde expérience, leur professionnalisme, et leur dévouement au service public. Des qualités qui, aux dires du président Barrow, leur permettront de mener le combat contre la corruption en Gambie avec efficacité et célérité.

Cette annonce faite lors de l'ouverture de la cérémonie marquant la Rentrée Judiciaire 2026 souligne la détermination du gouvernement du président Barrow à lutter contre la corruption en Gambie.

Il a également mis un accent sur l'élaboration d'une Politique de Réforme Structurelle de l'Appareil Judiciaire avec le soutien de l'Union Européenne. Cette politique vise la modernisation et le renforcement du système judiciaire de la Gambie.

Il a mis en exergue la création d'Une Division Spéciale de la Haute Cour de Justice comme preuve de l'engagement du pays pour la réconciliation et la responsabilisation pénale. « Cette initiative vise à redresser les injustices passées et à promouvoir la vérité et l'Etat de droit, » a-t-il affirmé.

Selon lui, la Division Spéciale tranchera sur des affaires de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations, et ce, dans le but de rendre justice aux victimes.

Le président Adama Barrow a salué le président de la Cour Suprême Hassan B. Jallow pour son leadership dans la mise en oeuvre des réformes judiciaires qui ont amélioré l'accès à la justice, les capacités institutionnelles, et le statut professionnel du personnel judiciaire.

Le leader gambien a déclaré que ces démarches visent à renforcer le système judiciaire de la Gambie et à promouvoir l'Etat de droit.

Il a plaidé pour un renouvellement de l'engagement pour la justice, l'Etat de droit, et les droits de l'Homme, et ce, afin que l'année 2026 soit une année productive pour le système judiciaire de la Gambie.

Le président de la Cour Suprême Hassan B. Jallow a insisté sur le besoin de renforcer les capacités, de prôner l'utilisation des mécanismes de Résolution Alternative de Disputes, et de régénérer les infrastructures en vue de garantir un système judiciaire rapide, efficace et compétent.

Selon le président de la Cour Suprême, les secteurs clés qui seront l'objet d'une attention particulière en 2026 incluent : le rehaussement des compétences et capacités juridiques, la facilitation des règlements à l'amiable, l'amélioration des mécanismes de gestion, la préservation de la responsabilisation et de l'indépendance judiciaires.

Il a révélé que le système judiciaire ambitionne de réduire les retards et de prôner la résolution pacifique des conflits dans la mesure où 8862 dossiers sont en attente de jugement pour cette Rentrée Judiciaire 2026.

Il a également annoncé que le système judiciaire a prolongé sa stratégie de développement jusqu'en 2027 afin de consolider les reformes et améliorer la qualité des services juridiques.

Il a mis en exergue des succès clés tels que l'achèvement des travaux de construction du Complexe Judiciaire de Bundung avec l'appui du gouvernement, ainsi que la mise en place des Divisions Criminelle et Commerciale Spéciales, qui seront présidées par des juges spécifiquement formés et entrainés.

Concernant le renforcement des capacités, il a révélé que la Commission des Services Juridiques a recruté des juges qui ont promptement tranché sur 82 affaires en attente de jugement.

Il a fait mention des nombreux problèmes et difficultés, notamment les contraintes de financement, la révision incomplète de la Constitution, et les déficits d'infrastructures dans les régions de North Bank et de West Coast, qui perturbent le bon déroulement de l'appareil judiciaire.

Cependant, il a déclaré que le système judiciaire de la Gambie tente d'obtenir le soutien et la collaboration du gouvernement afin que les ressources adéquates qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs soient délivrées.

