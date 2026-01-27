Congo-Kinshasa: Un prêtre agressé et volé lors d'un braquage sur la route

Kinshasa — Le Père Jean-Richard Ilunga, curé de l'église du Coeur Immaculé de Marie, appartenant au diocèse de Mbujimayi dans le Kasaï Oriental (en République démocratique du Congo), a été victime d'une agression brutale le 24 janvier. Le père Ilunga revenait de Mbuji-Mayi, où il s'était rendu pour récupérer un don de 2 000 dollars destiné à la construction de sa paroisse à Kalambayi, dans le territoire de Tshilenge, lorsque des bandits armés l'ont agressé.

Outre les 2 000 dollars, les malfaiteurs ont également dérobé 512 000 francs congolais, son téléphone portable, sa moto et son sac, avant de ligoter le prêtre et de le laisser dans un état critique. Le père Ilunga a été secouru par des passants et transporté à la paroisse Saint-Albert de Kabimba, d'où il a été transféré à Mbujimayi pour y recevoir des soins médicaux. Son état de santé est considéré comme stable et il reste sous observation.

Selon plusieurs sources, après avoir collecté la somme destinée à la construction de la paroisse, certains collaborateurs du prêtre lui auraient demandé de partager l'argent. Face à son refus catégorique, on soupçonne ces derniers de s'être mis d'accord avec un groupe de bandits de grand chemin pour le voler et peut-être même le tuer.

Le gouverneur du Kasaï Oriental, Jean-Paul Mbwebwa Kapo, a rendu visite au prêtre à l'hôpital et a fermement condamné cet acte de banditisme. Le gouverneur a ensuite réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à renforcer la sécurité et à veiller à ce que les responsables de l'agression soient traduits en justice.