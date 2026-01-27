La salle des Pas Perdus du Palais présidentiel d'Abidjan-Plateau a servi de cadre, ce mardi 27 janvier 2026, à la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire.

Porte-voix des ambassadeurs et représentants des organisations internationales, le Nonce apostolique et doyen du Corps diplomatique, Mgr Mauricio Rueda Beltz, a livré un message empreint de reconnaissance, d'espérance et d'appel à la consolidation de la paix.

Dans une image forte, Mgr Mauricio Rueda Beltz a exprimé le souhait que la Côte d'Ivoire demeure, en 2026, un véritable « village de paix ».

« Monsieur le Président de la République, notre vœu le plus cher à l'entame de cette année 2026 est que la Côte d'Ivoire soit un bon village de paix : un village où les chefs de famille, que sont les leaders des partis politiques, sachent dialoguer entre eux et avec le chef de village que vous êtes. Un village qui accorde une place d'honneur à la femme et un rôle central à la jeunesse, afin d'assurer la transmission générationnelle que vous appelez de vos vœux ; un village porteur d'espérance, où les efforts quotidiens de ses habitants sèment les graines de la concorde et de la fraternité », a dit le Nonce Apostolique.

Il a également évoqué une Côte d'Ivoire porteuse d'espérance, où les efforts quotidiens des populations sèment les graines de la concorde et de la fraternité. « Des ponts de développement pour faire reculer la pauvreté, des ponts de croissance plaçant les femmes et les jeunes au cœur du progrès, et des ponts de paix construits par tous », a-t-il insisté.

S'adressant au Président de la République, Alassane Ouattara, le diplomate du Saint-Siège a exprimé, au nom de l'ensemble du Corps diplomatique, sa gratitude pour le maintien de cette tradition républicaine d'échanges et de dialogue. Il a formulé des vœux chaleureux au Chef de l'État, à sa famille et particulièrement à la Première dame, saluant son engagement constant en faveur des plus vulnérables.

Dans son intervention, Mgr Mauricio Rueda Beltz a dressé un bilan élogieux de l'année 2025, soulignant la capacité de la Côte d'Ivoire à surmonter les nombreux défis auxquels elle a été confrontée. Selon lui, ces succès ont renforcé la position du pays en tant que pôle stratégique, économique et politique majeur, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'à l'échelle internationale.

Le Nonce apostolique a mis en exergue l'organisation de grands événements internationaux, notamment dans les domaines de l'agriculture, des ressources animales, de l'intelligence artificielle, des arts et de la culture, qui ont contribué à accroître l'attractivité du pays. À cela s'ajoute une croissance économique soutenue, nettement supérieure aux moyennes régionale et mondiale, symbole de la résilience ivoirienne.

La participation remarquée de la Côte d'Ivoire à des rencontres internationales de premier plan, telles que la Cop 30 à Belém ou la Conférence sur le financement du développement à Séville, a également été saluée comme la preuve de l'ouverture du pays sur le monde et de son rôle croissant sur la scène internationale.

Sur le plan politique, le doyen du Corps diplomatique a mis en avant la bonne tenue des élections présidentielle et législatives, qualifiées de démonstration éloquente de la maturité politique de la Côte d'Ivoire. Sous l'impulsion du Président Alassane Ouattara, a-t-il souligné, le peuple ivoirien a exprimé son attachement profond à la paix, soutenu par l'action des leaders politiques, religieux et traditionnels.

À cette occasion, il a salué l'action du gouvernement sortant et formulé des vœux de plein succès au nouveau gouvernement ainsi qu'aux institutions appelées à accompagner le Chef de l'État dans les perspectives à venir. En conclusion, le doyen du Corps diplomatique a réaffirmé la disponibilité entière des pays et organisations qu'il représente à accompagner la Côte d'Ivoire sur la voie de la stabilité, du développement et de la fraternité. Fort de la sagesse et de l'expérience du Président de la République, le pays, a-t-il assuré, continuera d'être un modèle de stabilité et d'espérance pour les autres nations.