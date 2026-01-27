Afrique: Cinéma - Marième Dial alias Halima Gadji n'est plus

Le monde du cinéma et du théâtre sénégalais est en deuil. L'actrice Marième Dial, plus connue du grand public sous le nom de Halima Gadji, est décédée. Le décès de l'actrice est survenu le 26 janvier 2026. Plongeant les milieux artistiques et ses nombreux admirateurs dans une profonde tristesse. Sa disparition provoque une vive émotion au Sénégal et bien au-delà, tant elle occupait une place de choix dans le paysage culturel national.

Révélée au grand public grâce à la série à succès Maîtresse d'un homme marié, Marième Dial s'était imposée comme l'un des visages les plus marquants de la télévision sénégalaise. Son interprétation, saluée aussi bien par les téléspectateurs que par la critique, lui avait valu une popularité fulgurante et une reconnaissance durable. Cette première grande apparition avait fait d'elle une figure incontournable de la scène audiovisuelle nationale.

Mais au-delà de l'écran, Marième Dial avait également brillé sur les planches. Reconnue pour son talent indéniable et sa grande polyvalence, elle a pris part à de nombreuses productions théâtrales qui ont enrichi la culture locale. Sa capacité à incarner des rôles variés, avec justesse et sensibilité, lui avait permis de se forger une réputation solide auprès du public comme de ses pairs. Son engagement constant en faveur de l'art et de la création faisait d'elle une artiste respectée et admirée.

L'annonce de son décès a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, déclenchant une vague de chagrin et d'hommages. De nombreux Sénégalais, fans anonymes comme personnalités du monde artistique, expriment leur douleur et adressent leurs messages de soutien à sa famille. Les témoignages rappellent l'empreinte forte qu'elle laisse dans les coeurs et les esprits, à travers ses prestations mémorables et son charisme naturel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour l'heure, les circonstances exactes de sa disparition ainsi que les arrangements relatifs à ses funérailles n'ont pas encore été rendus publics. Cette absence d'informations n'a toutefois pas freiné l'élan de solidarité et de recueillement observé au sein de la communauté artistique.

Marième Dial laisse derrière elle un héritage culturel significatif. Sa carrière, dédiée à l'art et à la représentation authentique de la société sénégalaise, continuera d'inspirer les générations futures. Son absence sera profondément ressentie, mais ses contributions à la culture nationale resteront gravées dans la mémoire collective. Le Sénégal perd une artiste de talent, une voix singulière et une figure emblématique de sa scène culturelle.