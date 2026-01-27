Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Léandre Koffi, de la plume à l'Hémicycle, une victoire de la persévérance

Depuis le 27 décembre 2025, le journaliste Léandre Kouakou Kouhouré Koffi est officiellement député de la circonscription 052, regroupant Yamoussoukro sous-préfecture, Kossou commune et sous-préfecture. Arrivé en tête des élections législatives après deux tentatives infructueuses en 2016 et 2021, il porte désormais la voix de ses parents à l'Assemblée nationale présidée par Patrick Achi.

Pour sa toute première rentrée parlementaire, le 19 janvier 2026, le nouvel élu a affiché ses ambitions. « Nous allons œuvrer pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir des lois qui permettent à tout le monde d'être à un niveau de vie supérieur », a-t-il déclaré. Pour lui, être député ne se limite pas à représenter une circonscription : « Nous sommes députés de la nation. Toutes les préoccupations concernant les populations ivoiriennes nous concernent. » Il a également salué le discours « rassembleur » du président de l'institution, estimant que la démocratie impose de dépasser les clivages partisans pour se concentrer sur l'essentiel : le bien-être des citoyens.

L'idéal politique de Léandre Koffi s'inscrit dans cette vision inclusive. Il milite pour des lois capables de sortir les populations de la léthargie et d'offrir aux jeunes et aux femmes de réelles perspectives de mieux-être. « C'est un beau discours d'orientation qui nous sied. Cela nous donne encore le courage de mieux travailler », a reconnu l'ancien président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire (Ujocci).

Son parcours est celui d'un homme de conviction. Journaliste au magazine populaire Top Visages entre 1998 et 2016, il est élu président de l'Ujocci en 2013. Deux ans plus tard, il se tourne vers la politique, quittant progressivement Abidjan pour Yamoussoukro, puis pour son village de Kroukroubo. Sur le terrain, il s'engage contre l'exode rural, encourage les jeunes à rester au village et soutient les femmes dans leurs initiatives.

Battant sans appareil politique pendant plus de dix ans, il multiplie les actions concrètes : forages hydrauliques, appui à la santé, soutien à l'élevage et à l'agriculture. « Mon entrée en politique est motivée par la recherche du bien-être de mes parents », confie-t-il.

Face aux mastodontes que sont le PDCI-RDA et le RHDP, sa victoire apparaît comme l'aboutissement d'un engagement citoyen constant. Ouvert, attaché au travail d'équipe et aux valeurs de partage, Léandre Koffi entend désormais porter cette dynamique à l'Hémicycle. Avec d'autres élus indépendants, il a constitué le groupe parlementaire Agir, déterminé à traduire ses ambitions en actions concrètes pour améliorer durablement le bien-être des populations ivoiriennes.