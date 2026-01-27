Cote d'Ivoire: Construction - 5000 logements sociaux, économiques sortiront de terre à Abobo d'ici 5 ans

Le problème de logement dans la commune d'Abobo trouvera une issue favorable d'ici cinq ans. En effet, 5 000 logements sociaux, économiques et de standing seront construits sur une période de cinq ans, à compter de l'année 2026. Il s'agira de maisons en location-vente sur une durée de 25 ans.

C'est l'annonce qui réjouit plus d'un habitant de la commune d'Abobo. Elle a été faite par le maire Kandia Camara, à l'entame de l'après-midi du lundi 26 janvier 2026, dans la salle des mariages de la mairie. L'information a été rendue publique à l'occasion de la signature d'une convention, conclue dans le cadre du Programme présidentiel de logements sociaux et économiques (Pplse).

« La convention que nous allons signer aujourd'hui avec la société Sablux Côte d'Ivoire prévoit la construction de 5 000 logements sociaux, économiques et de standing dans notre commune, sur une période de cinq ans », a indiqué le maire Kandia Camara. Elle a également cité les sites retenus pour la construction de ces logements : « Nous avons le site du grand marché d'Abobo et celui du grand carrefour d'Anador ».

Soucieuse d'éviter tout retard dans la mise en œuvre du projet ou tout non-respect des délais de livraison, elle a assuré qu'elle veillera à ce que tout soit réalisé conformément aux normes et aux délais arrêtés, soit 1 000 logements livrables par an. Une autre annonce faite par le maire, Kandia Camara, et qui a marqué l'assistance, concerne la rétrocession de ces logements aux populations avec l'appui de la mairie, selon des critères sociaux « transparents et validés en conseil municipal ».

Pour Kandia Camara, grâce à ce programme, les populations de sa commune pourront se loger en payant des loyers pendant 25 ans et, au terme de cette période, devenir propriétaires de leur logement. Le président du conseil d'administration (Pca) de Sablux, entreprise chargée de la réalisation du projet, Souleymane Diallo, s'est félicité de la mise en œuvre de ce programme à Abobo. Selon lui, le besoin en logements dans cette commune demeure important. Par ailleurs, le gouvernement ambitionne de construire au moins 150 000 logements d'ici à 2030.

Présent à la cérémonie, le directeur du Logement et du Cadre de vie, Célestin Kouala, a indiqué que près de 45 000 logements ont été construits au cours des dix dernières années. À travers le Pplse, le gouvernement ambitionne de réaliser au moins 150 000 logements d'ici à 2030, dont 20 000 logements de type rez-de-chaussée plus neuf étages (R+9) à Abidjan et 5 000 logements de type R+4 à l'intérieur du pays. « L'État a lancé un programme d'urgence de 25 000 logements afin de relancer le système de location-vente », a-t-il ajouté.