Afrique: Centre international de formation des radiologistes d'Afrique francophone - Le mérite de Colette Kokora Ahochi reconnu

Après 36 ans de bons et loyaux services en tant qu'assistante au Centre international de formation des radiologistes d'Afrique francophone (Ciraf), Colette Kokora Ahochi a été célébrée à l'occasion de sa sortie de carrière.

Organisée par les responsables dudit centre, il s'est agi d'exprimer la reconnaissance du Ciraf à celle qui a consacré 36 années de sa vie au service de ce centre. « Au moment de son départ à la retraite, il fallait lui rendre un hommage pour sa contribution au succès de ce centre. Il s'agit de lui manifester toute notre reconnaissance pour ses services au sein du Ciraf », a déclaré le directeur de l'institution, Prof. Alexis Konan.

A l'en croire, le Centre compte aujourd'hui 488 diplômés de 19 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, le Congo, le Sénégal, la Mauritanie, la France, le Madagascar, les Comores... « Le Ciraf, c'est également 369 hommes et 119 femmes diplômés. Le Ciraf vous dit merci pour les moments de sacrifice que vous avez consentis au service de notre Centre », a-t-il salué le mérite de Mme Kokora Ahochi.

Se félicitant de l'hommage qui lui a été rendu, l'ancienne collaboratrice s'est dit satisfaite d'avoir participé à la construction du Ciraf. « Il est vrai que je n'ai pas eu de satisfaction sur le plan financier parce que mes revendications n'ont pas été prises en compte, mais ce n'est pas bien grave. La collaboration entre les hommes n'est pas toujours sans problèmes.

Il peut arriver par moments des incompréhensions, des accrochages... Je pardonne toutes les méchancetés dont j'ai été victime. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai eu à offenser. Je vous prie aussi de me pardonner sincèrement », a-t-elle reconnu.

Tout en réaffirmant sa gratitude à tous les membres du comité exécutif du Ciraf qui ont bien voulu organiser cette cérémonie en son honneur. Cette célébration a enregistré la présence de certains membres du comité pédagogique et responsables pédagogiques à la retraite. Notamment les Professeurs Casimir Gogoua Gbazi et Paulette Yapo Yapi Chia qui ont tous reconnu le mérite de leur ancienne collaboratrice.