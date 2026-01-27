Congo-Kinshasa: Alerte sur la situation alarmante des épidémies de choléra et de Mpox au pays

Le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr. Roger Kamba a présenté un état des lieux préoccupant de la situation épidémiologique dans le pays, se concentrant particulièrement sur les épidémies de choléra et de Mpox.

Lors de la 75ème réunion du Conseil des ministres, tenue le vendredi 23 janvier, il a signalé une augmentation significative des cas suspects de choléra, qui sont passés de 1.348 à 1.638, entraînant huit décès avec un niveau de létalité de 0,5 %.

« Cette hausse est alarmante par rapport à la semaine précédente. La vigilance et la coopération de toutes les parties prenantes restent indispensables pour combattre efficacement ces menaces sanitaires », a rapporté le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya.

Dans la capitale, Kinshasa, la situation est également préoccupante selon le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. « Avec 19 cas suspects et deux décès signalés récemment, le risque est accru. Actuellement, 30 patients sont pris en charge dans les Centres de Traitement du Choléra, une augmentation par rapport aux 25 patients de la semaine dernière ».

Selon Médecins Sans Frontières, il est crucial d'intensifier les efforts de sensibilisation et de prévention afin d'éviter une aggravation de la situation. L'organisation appelle également à renforcer l'accès à l'eau potable et aux soins de santé dans les zones les plus touchées.

Concernant le Mpox, une aiguille d'espoir se profile cependant, avec une tendance à la baisse des nouveaux cas suspects, passant de 271 à 133. Selon les autorités sanitaires, les patients souffrant du Mpox en RDC sont actuellement suivis par les équipes médicales dans plusieurs centres de traitement.

L'Organisation mondiale de la santé mentionne le choléra et le Mpox en Afrique comme des problématiques majeures de santé publique, nécessitant une réponse coordonnée et efficace. Quant à la RDC, les statistiques montrent un besoin urgent d'interventions ciblées pour contrôler ces épidémies.

Lors de la 75ème réunion du Conseil des ministres, Dr. Kamba a réaffirmé que les actions de riposte se poursuivent à travers tout le territoire, visant à contenir et prévenir la propagation de ces épidémies. Signalons que la responsabilité collective est essentielle pour surmonter ces défis de santé publique.