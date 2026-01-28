Afrique: Affaire finale CAN - Le Jury disciplinaire de la CAF va rendre sa décision dans 48 heures (FSF)

27 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a mis en délibéré la procédure faisant suite aux rapports des officiels de match ainsi qu'aux réserves formulées par la Fédération royale marocaine de football au terme de la finale de la CAN Maroc 2025, et notifiera sa décision dans un délai de 48 heures, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).

"L'instance disciplinaire a mis l'affaire en délibéré et notifiera sa décision dans un délai de quarante-huit (48) heures, délai fixé par la présidente du jury", écrit la FSF dans un communiqué reçu mardi, dans la soirée.

La FSF, qui dit avoir comparu devant le Jury disciplinaire de la CAF, rappelle que cette procédure fait suite aux rapports des officiels de match ainsi qu'aux réserves formulées par la Fédération royale marocaine de football au terme de la finale de la CAN Maroc 2025.

" La FSF, représentée par son secrétaire général, a bénéficié de l'assistance juridique de Maître Seydou Diagne. Le sélectionneur Pape Bouna Thiaw, ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, ont été dûment auditionnés et ont présenté leurs moyens de défense", ajoute la même source.

