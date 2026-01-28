Cote d'Ivoire: Culture africaine et afrodescendante - La septième journée mondiale de la Jmca célébrée à Abidjan

Sous les palmiers de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan, à Cocody, les rythmes anciens ont dialogué avec les voix contemporaines.

Samedi 24 janvier 2026, la 7e édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante (Jmca) a réuni institutions, autorités traditionnelles, artistes et communautés autour du thème : « Culture africaine, moteur de paix, d'unité et de développement durable », en partenariat avec l'Unesco et l'Union africaine (Ua).

Dans ce cadre solennel, la parole institutionnelle a ouvert la réflexion en posant les fondements symboliques et stratégiques de la célébration.

La culture comme langage commun des peuples

Portant la voix de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Henri N'Koumo, le directeur des Arts plastiques et visuels du ministère, a rappelé que cette journée, instituée par l'Unesco, « consacre la culture africaine comme un socle vivant, porteur de valeurs de solidarité, de dialogue et de résilience. Dans un monde traversé par des tensions multiples, la culture apparaît ainsi comme un levier stratégique de cohésion sociale et de développement durable. »

Dans cette même dynamique, le représentant de la présidente du Sénat, patronne de cette édition, Koffi Benoît, a, dans son allocution, mis en avant le triptyque « valorisation, transmission et rayonnement », soulignant que la culture africaine demeure « un facteur de rassemblement des peuples et un moteur essentiel de développement économique pour le continent. »

Au-delà des institutions, la Jmca a également donné toute sa place aux gardiens des traditions et aux bâtisseurs de mémoire.

Héritage, transmission et horizon partagé

Sa Majesté le roi Atoungbé II du Bénin, dont l'adresse, empreinte de solennité, a rappelé le rôle central des autorités traditionnelles dans la préservation des valeurs ancestrales et la transmission de l'héritage culturel africain.

Entre parades, danses et performances artistiques, cette 7e édition de la Jmca a offert le visage d'une culture africaine debout, consciente de ses racines et résolument tournée vers l'avenir.