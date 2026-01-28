Afrique: Interdiction des réseaux sociaux aux mineurs - Les députés français valident la loi

27 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Epiphanie N'guessan

Les députés français ont adopté, le lundi 26 janvier 2026, une proposition de loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans.

Le texte a été approuvé à une large majorité, avec 130 voix pour et 21 contre. Il prévoit également l'interdiction de l'usage des téléphones portables à l'intérieur des lycées.

À cet effet, le Président de la République française, Emmanuel Macron, a salué ce vote qu'il qualifie d'« étape majeure » dans la protection des jeunes à l'ère du numérique.

Avec ce texte, le Parlement français entend répondre aux préoccupations croissantes des familles et des éducateurs, et affirmer un cadre plus protecteur pour les adolescents, tout en relançant le débat sur la place du numérique dans la vie scolaire et familiale.

Rappelons que, lors de la campagne présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, l'ancien député Assalé Tiémoko, dont la candidature n'avait pas été retenue, avait déclaré sur un plateau de télévision qu'il proposerait une loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs s'il venait à être élu.

Il avait alors précisé que « le mécanisme prévu pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 18 ans, s'il était élu, est chiffré à 100 milliards de Fcfa ».

