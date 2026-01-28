Paru en décembre 2025 aux éditions Renaissance africaine à Paris (France), l'ouvrage de 92 pages de Rice Danielle N'Zonza Koubindama, est une autobiographie, un témoignage qui parle de l'enfance de l'auteure en République du Congo. Un récit vrai, sincère, profondément humain, inspiré de faits réels et d'expériences vécues.

Dans ce récit intime, Rice Danielle N'Zonza Koubindama, plonge les lecteurs au coeur de son enfance en République du Congo, entre l'amour d'une famille unie et les épreuves qui viennent bousculer son innocence.

Marquée par la séparation de ses parents, la maladie de sa sœur aînée, Dazie Prefna, et les difficultés financières, elle grandit dans un monde où l'ombre de la guerre et de la peur contraste avec la lumière de sa foi chrétienne. Son histoire est celle d'un combat, mais surtout d'une victoire : l'espoir sur la désillusion, de la foi sur la peur, du courage sur l'adversité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Réparti en dix chapitres, conçus comme un cheminement progressif, émotionnel et spirituel, ce livre est un témoignage de résilience, de foi vivante et de transformation intérieure. Il s'adresse aux femmes confrontées aux défis de la vie, aux personnes traversant la douleur, le doute ou la perte de repères, et aussi à celles et ceux qui cherchent à se relever après l'épreuve, de même qu'à toute personne en quête d'espérance, de motivation et de sens.

Ces femmes qui espèrent... Quand la faiblesse révèle la force : la grandeur de Dieu dans nos moments de doute, est un récit inspirant pour tous ceux qui cherchent une lumière au cœur des épreuves.

« Je suis une femme simple qui a eu l'audace de laisser des traces. J'écris parce que les paroles s'envolent, mais les écrits demeurent. J'écris pour témoigner, pour transmettre, pour bâtir. J'écris afin de fortifier, motiver et nourrir les âmes éprouvées par les réalités de la vie. Je suis cette femme qui a choisi de faire entendre sa voix par l'écriture, afin que d'autres retrouvent la force d'avancer », écrit l'auteure.

Rice Danielle N'Zonza Koubindama, congolaise dans la trentaine, résidant en France, étudiante en droit à l'université de Chartres, dans le département Eure-et-Loir. Présidente fondatrice d'Orient'ex, et entrepreneure, elle est également spécialiste en coaching motivationnel, avec une approche personnalisée qui encourage la transformation personnelle et la réussite.

Membre de ONU Femmes France, Rice Danielle N'Zonza Koubindama, est aussi vice-présidente de la commission des Affaires académiques du Haut Conseil représentatif des congolais de l'étranger en France.

Le livre, Ces femmes qui espèrent... Quand la faiblesse révèle la force : la grandeur de Dieu dans nos moments de doute, est sa deuxième publication, après Le Pouvoir Invisible, paru en 2024, aux éditions Universitaires européennes, à Paris (France). Il est vendu à 10 Euros soit 6500 FCFA.