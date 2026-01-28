Sénégal: Le pays veut faire de son industrie pétrolière un modèle de bonne gestion (Responsable)

Dakar — Le ministère sénégalais de l'Énergie, du Pétrole et des Mines veut faire de l'industrie nationale du pétrole un modèle africain de bonne gestion et de responsabilité environnementale, a déclaré, mardi, son secrétaire général, Cheikh Niane.

"Le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines s'engage à renforcer la réduction des émissions de méthane afin de faire de notre industrie pétrolière un modèle africain de bonne gestion et de responsabilité environnementale", a-t-il dit.

Cheikh Niane présidait une session de renforcement des capacités de travailleurs du secteur des hydrocrabures en atténuation d'émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier, une rencontre organisée sous l'égide de la Commission énergie de l'Union africaine (AFREC).

Selon Cheikh Niane, cette option vise à "renforcer la durabilité, la sécurité et la performance du secteur énergétique", le Sénégal ayant fait le choix "clair, assumé et cohérent d'un développement énergétique responsable, sobre en émissions et conforme aux meilleurs standards internationaux".

Le secrétaire général du ministère l'Énergie, du Pétrole et des Mines note que dans cette perspective, cette session de formation ne doit pas être perçue comme un simple transfert de savoir, mais comme "un espace de travail collectif où chacun doit contribuer à la recherche de solutions adaptées au contexte sénégalais".

"Cette formation portant sur des compétences pratiques, des applications concrètes et la préparation institutionnelle vise à renforcer les capacités de base des professionnels sénégalaises du secteur pétrolier et du gaz afin de mieux comprendre les émissions de méthane", a soutenu le représentant de l'AFREC, Mekhdi Khouli.

Il indique que "l'atténuation du méthane [...] est une priorité immédiate qui influence directement les résultats climatiques, l'efficacité opérationnelle et la crédibilité de la transition énergétique de l'Afrique".

M. Khouli souligne également que le méthane fait partie des gaz que l'on peut réduire de la façon la plus rapide et la plus efficace, même s'il est présenté comme "l'un des gaz à effet de serre les plus impactants".

Le représentant de l'AFREC estime que "la réalisation d'un avenir énergétique durable et à faible émission de carbone constitue un objectif essentiel qui requiert une vision forte et un engagement constant des gouvernements [...]".