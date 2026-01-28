Maroc: 'Calle Málaga' de Maryam Touzani ouvre le Festival de Malaga

Le long métrage Calle Málaga, de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, ouvrira la 29e édition du Festival du cinéma en espagnol de Malaga, prévue du 6 au 15 mars, ont annoncé les organisateurs.

Marquant les débuts de Maryam Touzani en langue espagnole, le film s'inscrit dans la continuité d'une œuvre cinématographique sensible, centrée sur les thèmes de la mémoire, de l'appartenance et des liens humains. Tourné à Tanger, "Calle Málaga" a été choisi pour représenter le Maroc aux Oscars, après un parcours remarqué dans plusieurs grands festivals internationaux, notamment à Venise, Toronto et Mar del Plata.

Le film raconte l'histoire de María Ángeles, une Espagnole de 79 ans vivant seule à Tanger, profondément attachée à sa maison et à son environnement, façonnés par des décennies de coexistence culturelle. Cet équilibre est bouleversé par l'arrivée de sa fille, venue de Madrid avec l'intention de vendre l'appartement familial, faisant émerger une tension entre mémoire, héritage et réalités contemporaines.

Troisième long métrage de Maryam Touzani après Adam, présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes, et Le Bleu du caftan, projeté à Cannes et à Marrakech et inscrit sur la shortlist des Oscars, "Calle Málaga" marque une évolution artistique. Si ses précédentes oeuvres donnaient la parole aux personnes vulnérables et abordaient des questions sociales, ce nouveau film explore de manière plus intime le lien entre l'individu et le lieu.

La sélection officielle du Festival de Malaga comprendra également Después de Kim de la réalisatrice espagnole Ángeles González-Sinde, El corazón del lobo du cinéaste péruvien Francisco J. Lombardi, Altas capacidades de Víctor García León, ainsi que La mujer de la fila de l'Argentin Benjamín Ávila. Par ailleurs, le Festival rendra hommage au réalisateur péruvien Francisco J. Lombardi, qui recevra le Prix Rétrospective lors de cette édition.