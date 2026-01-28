Bénin: Municipales - La majorité rafle tous les sièges aux municipales, l'opposition absente

La Commission électorale nationale autonome (Cena) a publié mardi 27 janvier 2026 dans la soirée à Cotonou les résultats des élections municipales du 7 janvier dernier. Sans surprise, les deux partis de la majorité, L'Union progressiste, le Renouveau (UP-R) et le Bloc républicain raflent les 1 815 sièges d'élus locaux. Zéro siège pour les FCBE représentant l'opposition modérée.

Un peu moins de 37 % des électeurs se sont déplacés pour ces communales. Comme au nouveau Parlement, les deux partis de la majorité raflent l'ensemble des 1 815 sièges. L'Union progressiste le Renouveau de Joseph Djogbenou obtient 963 conseillers et le Bloc républicain dirigé par Abdoulaye Bio Tchané en décroche 852. C'est près de 49 % contre un peu moins de 45 %.

Pas d'opposition

Zéro siège pour la troisième formation autorisée à participer au scrutin : les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), ce parti d'opposition modéré réalise moins de 7% un score insuffisant pour prétendre à un siège. Quant au principal parti de l'opposition, Les Démocrates, il sera absent des conseils communaux pour sept ans, n'ayant pas été retenu pour cause de dossier irrecevable par l'institution électorale.

C'est la Cour suprême qui est chargée d'examiner les recours dans ce scrutin. La CENA a mis 20 jours après le vote pour proclamer les résultats définitifs. Son président, Sacca Lafia, n'a pas donné d'explications sur ce délai.

Reste l'élection présidentielle du 12 avril pour boucler le calendrier des élections générales de 2026. Patrice Talon devra quitter le pouvoir, achevant son deuxième et dernier mandat.