Burkina Faso: Des purges dans l'armée après l'extradition de Paul-Henri Damiba

Effet collatéral de l'interpellation et de l'extradition au Burkina Faso du lieutenant-colonel Damiba : depuis le 17 janvier, une vague d'arrestation a lieu dans les milieux militaires et également chez certains civils soupçonnés par les autorités en place d'avoir frayé avec Paul-Henri Damiba. Ouagadougou soupçonne ce dernier de plusieurs complots pour faire chuter Ibrahim Traoré.

Tout ce qui touche de près ou de loin à Paul-Henri Damiba devient suspect aux yeux des autorités burkinabés. Depuis le 17 janvier et son extradition de Lomé vers Ouagadougou, il manque plusieurs chefs de corps à l'appel, nous affirme une source militaire.

Certains sont de hauts-gradé de la gendarmerie placés sous surveillance ou bien désarmés,

d'autres sont même rapatriés de l'étranger et notamment d'Asie et vont devoir répondre aux questions des services de renseignement.

Une chasse aux sorcières dans les rangs des forces de sécurité qui s'analysent de deux manières conjuguées. D'une part, élaguer toutes les branches de ceux qui de près ou de loin seraient liés à Damiba ou à l'ex-patron de la gendarmerie le colonel Evrard Somda arrêté lui, il y a tout juste deux ans. D'autre part, effectuer un grand ménage générationnel dans les cadres de l'armée ou de la gendarmerie et organiser ainsi la promotion de subalternes qui passeraient par le collège d'enseignement militaire supérieur nouvellement créé par la junte au pouvoir dont des éléments fraichement promus et davantage dévoué à l'actuel pouvoir de Ouagadougou.

Côté civils, deux ex-élus CDP dans la région de Banfora ont été interpellés.